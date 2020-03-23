Модель KAMA NR 702 имеет высокую степень самоочищаемости рисунка протектора

Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES расширяет линейку ЦМК шин KAMA NR 702. В серийное производство запущен новый типоразмер 11R22,5. Модель имеет категорию скорости К (110 км/ч), индекс нагрузки 148/145 (3150/2900 кг) и маркировку M+S.

Новинка предназначена для эксплуатации на ведущей оси грузового транспорта, который преимущественно задействован на строительных площадках или перевозит строительные грузы. Шина сохраняет свои эксплуатационные характеристики в широком температурном диапазоне – от -45°С до +55°С.

«KAMA NR 702 отвечает всем требованиям, предъявляемым к шинам, устанавливаемым на ведущую ось грузовиков: обеспечивает высокие тягово-сцепные характеристики, надежная и прочная конструкция, шина повышенной проходимости. Ведь именно на них зачастую приходится основная масса груза. Кроме этого, данная модель обладает еще одним неоспоримым преимуществом – ее эксплуатация возможна на обледенелых и заснеженных дорогах», – отметил Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».

Протектор ЦМК шин KAMA NR 702 оснащен поперечными волнообразными канавками. Они создают высокие тяговые свойства при движении по твердому покрытию и легкому бездорожью. Стойкость протектора к избыточным деформациям при эксплуатации под высокими нагрузками повышают усиленные блоки плечевой зоны. Высокую степень самоочищаемости рисунка от грязи, снега и камней обеспечивают оптимальная форма и угол наклона стенок поперечных канавок. Они также значительно снижают риск появления трещин по дну канавок в процессе эксплуатации. Высокую стойкость к появлению надрывов, сколов и трещин по элементам рисунка протектора гарантируют массивные блоки в сочетании с оптимально подобранной резиновой смесью протектора. Оптимально построенный профиль шины обеспечивает длительный ресурс эксплуатации и повышает эксплуатационные характеристики.

В линейке ЦМК шин KAMA NR 702 представлена также модель в типоразмере 13R22,5.

Уникальный состав резиновой смеси ЦМК шин КАМА на основе натурального каучука и металлокордный каркас обеспечивают высокую прочность и топливную экономичность. Данные особенности конструкции позволяют увеличить ходимость шин до 700 тыс. км с учетом возможности двукратного восстановления и донарезки протектора.

Справка

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 26 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин: https://kamatyres.shop/

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