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Модель KAMA NR 702 имеет высокую степень самоочищаемости рисунка протектора

Ксения ДАВЫДОВА   
23 Марта 2020 г.
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Модель KAMA NR 702 имеет высокую степень самоочищаемости рисунка протектора

Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES расширяет линейку ЦМК шин KAMA NR 702. В серийное производство запущен новый типоразмер 11R22,5. Модель имеет категорию скорости К (110 км/ч), индекс нагрузки 148/145 (3150/2900 кг) и маркировку M+S.

Новинка предназначена для эксплуатации на ведущей оси грузового транспорта, который преимущественно задействован на строительных площадках или перевозит строительные грузы. Шина сохраняет свои эксплуатационные характеристики в широком температурном диапазоне – от -45°С до +55°С.

«KAMA NR 702 отвечает всем требованиям, предъявляемым к шинам, устанавливаемым на ведущую ось грузовиков: обеспечивает высокие тягово-сцепные характеристики, надежная и прочная конструкция, шина повышенной проходимости. Ведь именно на них зачастую приходится основная масса груза. Кроме этого, данная модель обладает еще одним неоспоримым преимуществом – ее эксплуатация возможна на обледенелых и заснеженных дорогах», – отметил Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».

Модель KAMA NR 702 имеет высокую степень самоочищаемости рисунка протектора

Протектор ЦМК шин KAMA NR 702 оснащен поперечными волнообразными канавками. Они создают высокие тяговые свойства при движении по твердому покрытию и легкому бездорожью. Стойкость протектора к избыточным деформациям при эксплуатации под высокими нагрузками повышают усиленные блоки плечевой зоны. Высокую степень самоочищаемости рисунка от грязи, снега и камней обеспечивают оптимальная форма и угол наклона стенок поперечных канавок. Они также значительно снижают риск появления трещин по дну канавок в процессе эксплуатации. Высокую стойкость к появлению надрывов, сколов и трещин по элементам рисунка протектора гарантируют массивные блоки в сочетании с оптимально подобранной резиновой смесью протектора. Оптимально построенный профиль шины обеспечивает длительный ресурс эксплуатации и повышает эксплуатационные характеристики.

В линейке ЦМК шин KAMA NR 702 представлена также модель в типоразмере 13R22,5.

Уникальный состав резиновой смеси ЦМК шин КАМА на основе натурального каучука и металлокордный каркас обеспечивают высокую прочность и топливную экономичность. Данные особенности конструкции позволяют увеличить ходимость шин до 700 тыс. км с учетом возможности двукратного восстановления и донарезки протектора.

Справка

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 26 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин: https://kamatyres.shop/

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