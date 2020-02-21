ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Мода придумана и для полных, просто здесь варианты одежды свои

Ксения ДАВЫДОВА   
21 Февраля 2020 г.
Изменить размер шрифта

Мода придумана и для полных, просто здесь варианты одежды свои

Женщина всегда хочет оставаться красивой, даже если немножко, средне или очень прилично вышла из формы. Совершенствовать свое тело, конечно, стоит постоянно. Но иногда по разным причинам процесс не особо удается и надо как-то все равно с этим жить и оставаться привлекательной.

Производители давно уже сориентировались на сегмент одежды для полных представительниц прекрасной половины человечества. Для дам такие наряды – беда и выручка. Ведь спокойно можно подобрать гардероб, где будут учитываться все особенности пышной фигуры. Правильно выбранные модели скроют все недостатки, а достоинства наоборот умело и выгодно подчеркнут. За одеждой, что удобно, теперь, если нет желания и возможностей, и ходить далеко не надо. Современные интернет-магазины обладают достойными предложениями. Например, очень красивые вещи от 48 до 74 размера можно найти здесь: https://pepperstyle.ru/. Найти и обязательно купить.

А теперь несколько советов от гуру индустрии одежды. Как же нужно одеваться полным женщинам?

Большое значение имеет для дамы с пышными формами силуэт вещи. Ее нужно выбирать по размеру, и чтобы она не была облегающей, так как подобный подход привлечет внимание к проблемным местам. Идеальны для дамы в теле полуприлегающие модели или одежда прямого кроя, которая изгибы тела будет подчеркивать только лишь плавными линиями. Отличное решение – трапецевидные варианты одежды. Это, к примеру, платья и юбки, которые расширяются к низу, и брюки, которые расклешены в районе голени. Не стоит выбирать модели сильно свободного кроя, размеров на 5 так побольше. Это только добавит фигуре несколько лишних килограммов. Не самый лучший выбор будет и если одежда сужается книзу, та как это зрительно увеличит бедра женщины. Одежду, которая имеет горизонтальную линию, делящую модель 50 на 50 также стоит избегать. Данный крой визуально расширит фигуру.

В фасоне приветствуется классика и минимализм. Отлично подойдут такие модели, как юбки-карандаши и платья-футляры. На блузках, платьях и кофтах достоин внимания v-образный вырез, который зрительно удлинит шею. Застежки на одежде желательно чтобы были сделаны сбоку, а не на животе (в этой зоне обычно у полных дам имеются лишние килограммы, зачем их еще и подчеркивать замками и пуговицами). Не стоит женщинам в теле брать ассиметричную одежду, многослойную, с драпировкой, рюшами или воланами. Все это тоже только прибавит размер.

Еще один совет касается белья. Его нужно правильно использовать. Сейчас много предлагается корректирующих вариантов такой одежды. Можно подтянуть себя в талии, скрыть недостатки спины или бедер. В общем, корректирующее белье пропускать нельзя и стоит к нему тщательно присмотреться. Оно поможет в создании красивого образа точно.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 