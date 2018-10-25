Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Мохнатая симулянтка

Кадры, снятые в Биньзыонге (Вьетнам), вполне могут разбить сердце любому доброму человеку.

Однако, не стоит преждевременно жалеть собаку, которая, кажется, не владеет задними лапами и в отчаянии ползает по дороге, выпрашивая пропитание. Оказывается, животное полностью здорово – просто оно знает, как надавить на жалость.

Когда автор видеоролика кинул в мошенницу несколько кубиков льда, произошло чудесное исцеление, и собака ушла, пользуясь для этого всеми четырьмя лапами.

МГ: И пусть мне теперь кто-нибудь попытается доказать, что у собак нет разума!

Хочу стать богом!

Житель Гуджарата (Индия), решивший исполнить ритуал и возродиться в виде бога, вместо этого чуть не умер, но, к счастью, в ситуацию успела вмешаться полиция.

Дираж Харол вознамерился похоронить себя заживо, чтобы впоследствии восстать из мёртвых в божественном качестве. Жители окрестных деревень вызвались помочь мужчине и даже подготовили для него яму, после чего её покрыли плитами и забросали землёй. К счастью для Диража, весть о его грядущем перерождении начала очень быстро распространяться и достигла ушей офицеров местного полицейского участка. Те немедленно прибыли к яме, но прежде чем спасти мужчину, им пришлось провести с селянами беседу о том, что Дираж вовсе не станет богом, а попросту задохнётся. В итоге бедолага провёл в могиле около восьми часов. Когда его, наконец, извлекли на поверхность, он пребывал в весьма плачевном состоянии, но по крайней мере остался жив.

МГ: Очередное подтверждение известной мудрости: соизмеряй свои желания со своими возможностями!

«И в прах возвратишься...»

В городе Парати (Бразилия) прошёл необычный ежегодный фестиваль, во время которого участники смогли в полной мере насладиться купанием в грязи.

Большинство присутствующих облачились в купальные костюмы, ведь одежда на мероприятии не является обязательным атрибутом, а вот грязью все должны покрыться как можно больше.

Фестиваль, как обычно, получился очень весёлым – люди устраивали шутливые сражения, просто возились в грязи и, конечно, не забывали о зажигательных танцах.

Кое-кто подошёл к своему наряду более креативно, чем остальные, явившись на праздник в масках, причудливых шляпах и даже диадемах, а некоторые и вовсе привели с собой домашних животных, посчитав, что и они имеют право получить свою порцию веселья.

Традиция валяться в грязи была придумана местными подростками, а с 1986 года фестиваль стал официальным мероприятием, на которое стекаются толпы народу.

МГ: А не тоска ли это по первородной грязи из, которой, как известно, господь слепил первого человека?

Награда за хороший сон

Многие руководители компаний прекрасно понимают, как важен для сотрудников полноценный сон, ведь правильный отдых сильно повышает производительность труда.

Компания по планированию свадеб «CRAZY» (Токио, Япония) недавно удивила своих работников необычным нововведением. Всё, что нужно сотрудникам – это установить приложение на свой смартфон, которое по сути является анализатором сна. Дальше телефон помещается в кровать рядом со спящим человеком, а программное обеспечение в течение всей ночи отслеживает движения тела во время сна, а также продолжительность и глубину самого сна. Добровольно предоставив руководству данные со смартфона, сотрудник тем самым доказывает, что не нарушал режим и спокойно спал ночью.

За правильный сон люди получают баллы, которые потом могут потратить в фирменной столовой. Для начала нововведение было запущено в тестовом режиме, но очень скоро стало действовать на постоянной основе. Теперь сотрудники стараются ложиться спать вовремя, чтобы потом сэкономить на еде и напитках, а их руководители не нарадуются тому, что на работу все приходят прекрасно выспавшимися и готовыми к плодотворному труду.

МГ: Как же далеки мы от Японии! И на сколько разное у нас отношение к людям и работе! Оттого и разница в развитии экономики...

Комариная стража

В полицию Кэмпбеллспорта (штат Висконсин, США) поступило сообщение о том, что какой-то мужчина похитил из магазина Piggly Wiggly (американская сеть супермаркетов) несколько бутылок спиртного и скрылся на своём автомобиле.

Полицейские быстро вычислили машину преступника и начали его преследование. Увидев у себя «на хвосте» мигающую «люстру», парень рванул было на загородную автостраду, но вскоре понял, что и тут от погони ему не уйти. Тогда он принял роковое решение: остановил машину на обочине и вместе с пассажиром скрылся в зарослях кукурузы.

По словам полицейских, им не пришлось прочёсывать плантацию, поскольку очень скоро преступник сам к ним вышел из-за того, что просто не смог выдержать атаки полчищ комаров, обитавших среди кукурузы. Ну и, ко всему прочему, парень просто заблудился, а потому и решил пойти на голоса копов и сдаться им, чтобы не быть до смерти закусанным маленькими вампирами.

Полицейские ищут второго участника этой погони, который скрылся от преследования в кукурузе и пока не объявился.

МГ: А не остался ли он на том самом поле... закусанный комарами насмерть?!

Штраф за не задавленного кота

Житель голландского города Схидам Кейс Схюрманс был оштрафован на 75 евро за то, что не поехал на зелёный свет светофора, когда перед его машиной переходил дорогу кот. Позади его автомобиля не было других транспортных средств, таким образом, он никому не мешал. Тем не менее, полицейские выписали Схюрмансу штраф за то, что он не поехал на зелёный свет, создав помеху другим участникам движения.

Оштрафованный голландец возмущён, он написал письма с протестом бургомистру Схидама и в парламентские фракции политических партий.

Представитель полиции Хюб Фейнеман сказал, что произошедший со Схюрмансом случай очень редкий, однако признал, что по закону, любые создающие помехи дорожному движению действия являются нарушением, сообщает РИА «Новости». Если протест не будет удовлетворен, Схюрманс намерен обратиться в суд. По его мнению, в первую очередь, необходимо действовать, исходя из гуманных побуждений, что он и сделал. Но, даже не принимая это во внимание, следует учесть, что намеренное убийство животного транспортным средством является, по закону, наказуемым.

МГ: Получается, что голландец выбрал из двух зол меньшее! И ещё, оказывается нестыковки в законах случаются не только на российском правовом поле...

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