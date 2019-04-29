Мобильная версия сайта Марафон, интересные факты из мира букмекеров и немного информации о спортивном беттинге

Очень много людей любят смотреть разные спортивные баталии. В ходе соревновательного действа поболеть за выбранную команду или спортсмена, покричать "шайбу-шайбу", поспорить с родными или друзьями о главных моментах состязания, посетовать, если судьи были моментами не совсем справедливы. В общем, с интересом провести время, поймать кураж и получить свою порцию адреналина.

А есть еще такие наблюдатели баталий и болельщики команд и спортсменов, которые делают к тому же ставки на разные спортивные события. Тем более, что современные технологии расширили для этого возможности. Например, имеется в букмекерской конторе Марафон мобильная версия. Есть подобные приложения и у ряда других игроков БК-сегмента. Мобильная версия дает возможность делать ставки вне стен дома и без стационарного ПК, везде, где есть доступ в интернет.

На интернет-площадке БК Марафон создан раздел, посвященный мобильной версии. Мобильная версия сайта Марафон, отмечается здесь, выглядит точно так же, как и основной ресурс, функционал адаптирован для устройств, работающих на платформе Андроид и iOS. Далее описаны характерные особенности мобильной версии. Среди них дополнение понятным русскоязычным интерфейсом, простые опции, регулярно обновляющаяся информация и т.д.

Ниже можно прочитать о преимуществах мобильной версии и алгоритме игры. Из козырей, к примеру, обозначена возможность добавлять в избранное понравившиеся команды, турниры, лиги и наиболее ожидаемые спортпоединки. Присутствует строка поиска событий, которая существенно экономит временные ресурсы пользователя.

А теперь перенесемся на много лет назад. Кого же принято, интересно, считать родоначальником букмекерского бизнеса? А пионером разные источники называют одного из парижских лавочников. Именно Пьер Олер, чтобы добавить в состязания порцию азарта, предложил на скачках заключать пари. Случилось это в 1872 году.

Ничто человеческое не чуждо в плане ставок и членам английской королевской семьи. Оказывается, ежегодно ими делаются ставки на продолжительность праздничного рождественского обеда, который проводится в загородной резиденции Сандрингем.

В целом клиентов букмекерских контор можно разделить на тех, кто просто любит время от времени поиграть и профессионалов. Вторые строят свои отношения в БК так, что умудряются на ставках зарабатывать себе на жизнь. И неплохую.

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