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"Мысленно вместе": у поющих дуэтом птиц синхронизируется работа мозга
По инф. rosbalt.ru   
17 Июня 2019 г.
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У поющих в дуэте в естественной среде обитания птиц синхронизируются мысли. К такому выводу пришли ученые из немецкого Института орнитологии Макса Планка, доклад опубликован на сайте учреждения.

Специалисты разработали мобильные микрофонные передатчики, установили их на головы белобровых воробьиных ткачей и записали одновременно нейронные и акустические сигналы в парах птиц.

Выяснилось, что в дуэте мозг у птиц начинает работать как один: активность нервных клеток поющей птицы изменяется и синхронизируется с ее партнером. При этом координация настолько точная, что анализ показал задержку всего лишь в 0,25 секунд между пением партнеров, следует из отчета ученых.

По инф. rosbalt.ru

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