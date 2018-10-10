Мировой игорный бизнес: впечатления от казино Спин Сити и огромный вклад в бюджет от казино Казахстана

Внешний вид сетевых казино зачастую оставляет желать лучшего. Невооружённым глазом среди множества подобных проектов можно различить сделанный на скорую руку сайт, о дизайне которого создатели не сильно задумывались. Сетевое заведение Spin City становится приятным исключением из правил, ведь играть онлайн в казино Spin City просто-напросто удобно и приятно.

В этом заведение клиентов встречает красочный и притягательный дизайн, который к тому же создаёт все удобства пользования местным игровым залом. Все рубрики здесь стоят на своих местах, ничего не мешает выбору интересующего клиента слота, да и сами слоты могут похвастаться или рекомендациями от администрации казино, или своей новизной – об этом сообщает небольшая подсказка в углу.

Игровой зал, бесплатные слоты и постоянные бонусы

Казино Спин Сити обеспечило свой зал не только привлекательным внешним видом, но и широким, живым ассортиментом. Заведение предоставляет бесчисленное количество слотов на все вкусы и интересы. Кто-то предпочтёт египетские приключения, кому-то будет ближе охота за пиратскими сокровищами, а другим хватит классических фруктовых мотивов – всё это и многое другое можно встретить среди представителей игрового зала Spin City.

В остальном современное онлайн-казино придерживается принятых в сетевой игорной индустрии правил. Здесь всегда можно опробовать любой автомат совершенно бесплатно, воспользовавшись специальным «демо-режимом». А для тех, кто всё-таки предпочитает рисковать на реальные деньги, казино предоставляет различные бонусы, акции и простую возможность пополнения счёта в личном кабинете и вывода средств с помощью различных банковских карт, электронных кошельков, мобильных операторов и платёжных терминалов.

Игорному бизнесу Казахстана есть чем похвастаться

Держатели казахстанского игорного бизнеса превысили все ожидания и отдали в бюджет 23 млрд казахстанских тенге на начало сентября. Результат оказался действительно впечатляющим, ведь за аналогичный период прошлого года игорные заведения Казахстана отдали на 14 млрд налогов меньше, сообщает «LoginCasino».

Комитет государственных доходов страны подобную эффективность налоговых сборов объясняет двойным повышением налоговых ставок на игорный бизнес. Для букмекеров ставки на электронные кассы также выросли, только немного меньше – в 1,5 раза.

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