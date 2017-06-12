Мир увлечений

Жить на свете очень здорово, а жить интересно еще лучше! Для этого мир придумал хобби. Есть увлечения чисто женские или мужские, спортивные или направленные на домашний очаг, гуманитарные и математические, традиционные и необычные. Из странных, например, делать причудливые собачьи стрижки. Это явление получило большую популярность в Китайской Народной Республике. А одна австралийка даже смогла «тюнинг» братьев наших меньших сделать своей профессией. Прямо на животных в шерсти вырезаются разные фигуры, ее окрашивают в яркие цвета и в итоге получается что-то суперневообразимое. Пудель с изображением кошки на боку или собачка, напоминающая как две капли воды лошадку. Куда фантазия художника потянет.

Для тех, кто занят продлением молодости, наряду с фитнес-центрами или тренажерными залами существуют и занятия, которые заставляют трудиться мозговой центр человека. Например, всем известно, что жить активно и долго помогает изучение иностранных языков. Желающие постичь азы или освежить запас сведений могут пойти разными способами. Например, обратиться в центр изучения иностранных языков, где предлагаются многоуровневые программы, или получить «ликбез» у частного специалиста.

Интересное, незатертое и увлекательное хобби – рисунки на песке. Для процесса подойдет берег любого водоема. Правда есть нюанс, песок лучше выбирать влажноватый, чтобы ветер не смог картинку сдуть. Также нанесенное лучше сразу сфотографировать, ведь у воды бывают приливы и отливы, а у природы – осадки. И рисунок поэтому не всегда может сохраниться. А фото- или видеоизображение продлят жизнь воплощенному проекту.

Есть очень экономичное увлечение для людей старшего возраста – занятие оригами. Человеку потребуется лишь терпение, интерес и бумага. Для начала бывалые советуют изготавливать простые фигурки, а затем уже переходить к сложным модульным.

А может кто-то желает стать звездой Интернета? Тогда легко прославиться изготовлением каких-нибудь мастер-классов с собой в главной роли. Например, выпускать видеоуроки по кулинарии. Оригинальны рецепты приготовления вкусных блюд с эффектно показанной красивой подачей всегда будут востребованы ресурсами кулинарной тематики, женского направления и т.д. На этом можно еще и неплохо зарабатывать. Хобби, которое приносит доход – это ведь счастье для пенсионера!

Еще можно заняться выпуском «гвоздевых» картин. Приготовить для этого нужно один фанерный лист и большое количество гвоздей. Эскиз проекта на первых порах лучше сделать заранее, а потом набить выбранным материалом. Такое хобби, к слову, имеет Маркус Левин из Британии. Но он как истинный маэстро делает свои шедевры без предварительного наброска.

Так что если вы вышли на пенсию, настало время выбирать (и есть из чего!), чтобы жить насыщенно, увлекательно и интересно!

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