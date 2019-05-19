Мир страхования: многоденежные полисы знаменитостей, популярные и необходимые виды страховок и немного курьеза

В современных реалиях кажется, что застраховать можно все что угодно. Но больше всего изощряются в этом плане, конечно же, люди известные. Например, американский режиссер Стивен Спилберг мог себе позволить страховку аж в 1,2 млрд долларов. На такую огромную сумму была застрахована жизнь знаменитости. А спортсмен Девид Бекхэм как-то решил застраховать свои ноги. Страховой полис английского футболиста на эти полезные части тела оставил 70 млн долларов. В свое время были застрахованы и ноги популярной некоторое время назад топ-модели и красотки Клаудии Шиффер. Ее страховка составила 5 млн долларов.

С развитием интернет-технологий сфера страхования становится более удобной. Например, на сервисе RiskMarket предлагается онлайн-страхование. По информации на сайте, ресурс имеет подключения к сервисам разных страховщиков, и реагируя на пользовательские запросы, предоставляет актуальные варианты по страховым продуктам. Стоимость страховок будет такая же, как и у выбранных страховщиков, а возможно, что и ниже - за счет специальных бонусных предложений, которые направлены на постоянных пользователей. Здесь предусмотрены удобные фильтры и сортировки. Определиться окончательно помогут и отзывы пользователей, а также рейтинги.

Существуют виды страхования, которые, наверное, необходимы каждому человеку. Среди них страхование жизни, имущества, транспорта, здоровья. Также сюда можно добавить страхование от несчастных случаев. Среди видов страхования, которые пользуются популярностью в нашей стране, специалисты называют обязательную автогражданку. Еще это медицинское страхование и имущественное.

В связи с развитием рынка туристических услуг растет популярность у страхования, касающееся поездок и путешествий. Тут можно вспомнить забавную претензию одного из туристов, посетившего однажды сказочно красивое государство Таиланд. По ночам путешественник просыпался от странных звуков. Он решил узнать, что это за шум. Оказалось, что звуки издают падающие созревшие кокосы. Турист со своей стороны видел, что плоды делают это не самостоятельно, а помогают процессу местные жители, которые загоняют на дерево обезьяну, привязанную к цепочке. Суть претензии, что отдыхающий не смог как следует из-за этого выспаться и, возможно, пил молоко из незрелых плодов. Ведь как обезьяна может определить, спелый кокос или нет. Вот такая возникла курьезная ситуация.

В целом страхование - очень важный инструмент поддержки человека. Ведь случиться с каждым может все что угодно. Порча имущества, угон автомобиля, травма на производстве и т.д. Вовремя сделанная или продленная страховка поможет достойно пережить нелегкие испытания судьбы.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ