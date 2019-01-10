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Мир азарта: новости с игорных полей Казахстана и обзор казино Vulkan 777
Егор СТУКОВ   
10 Января 2019 г.
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Мир азарта: новости с игорных полей Казахстана и мини-обзор казино Vulkan 777

В новом году прошло первое заседание парламента Казахстана, на котором решили взять на рассмотрение поправки к закону об игорном бизнесе, передаёт «LoginCasino».

 

Эти поправки разработало Министерство культуры и спорта Казахстана. В основе поправок лежит предложение о строительстве новых игорных зон. Пока сложно сказать, будут ли эти поправки приняты, или всё-таки их доработают и они выйдут в свет уже в совершенно ином виде.

Онлайн-слоты Vulkan 777

Сетевое казино Vulkan 777 всё ещё остаётся одним из важных игорных онлайн-заведений. На просторах этого казино можно найти немало игровых автоматов, которые, как это сейчас принято в сетевой игорной индустрии, можно опробовать в бесплатном варианте. Для этого регистрация не требуется, нужно лишь зайти на сайт заведения и нажать на любой понравившийся слот.

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