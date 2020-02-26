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В гемблинг индустрии Кубани зафиксировали заметные снижения прибыли. Так в 2019 году в государственную казну было перечислено на 34 млн рублей меньше обычного. Министерство финансов уже опубликовало отчёт по уплаченным налогам. Согласно утверждённых правительством назначений, в бюджет игорные заведения должны были перечислить 421 млн рублей, но эта сумма оказалась меньше на 24,6%. На текущий год уже утвердили сумму в 440 млн.
Снижение отчислений в 2019 году эксперты связывают с закрытием «Азов-Сити». Считается, что теперь ситуация другая и казино снова будет приносить ожидаемую прибыль. Государство постаралось предпринять необходимые меры для увеличения туристического потока и большего спроса на гемблинг-услуги. Кроме того, ведутся переговоры с Министерством туризма Иордании и есть все шансы запустить новые прямые авиарейсы Сочи — Амман. Среди иорданцев много азартных людей и игорные операторы Кубани уверены, что смогут обеспечить им комфортные условия для игры и составить конкуренцию местным казино.
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С развитием казино усугубилась и проблема игорной зависимости. Многие страны создают соответствующие организации, которые контролируют деятельность казино. Для игорных заведений вводятся и дополнительные правила. Ограничивается показ рекламы, особенно это касается мест поблизости учебных заведений. Несовершеннолетним категорически запрещено играть в азартные игры. Неокрепшая нервная система более подвержена развитию игорной зависимости, но не лицензионные операторы редко соблюдают эти требования. Ресурсы, работающие законно, тщательно проверяют возраст игроков во время регистрации и не допускают к игре сомнительных клиентов.
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Мир азарта: На Кубани упала доходность казино, новости от Вулкан Старс и другие события
В гемблинг индустрии Кубани зафиксировали заметные снижения прибыли. Так в 2019 году в государственную казну было перечислено на 34 млн рублей меньше обычного. Министерство финансов уже опубликовало отчёт по уплаченным налогам. Согласно утверждённых правительством назначений, в бюджет игорные заведения должны были перечислить 421 млн рублей, но эта сумма оказалась меньше на 24,6%. На текущий год уже утвердили сумму в 440 млн.
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