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Мини-обзор игровых автоматов от Вулкана
|Егор СТУКОВ
|07 Января 2019 г.
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Sizzling Hot – это классический «фруктовый» игровой автомат, который можно встретить практически в каждом сетевом игорном заведении. Фруктовые и ягодные символы в виде арбуза, лимона, и сливы, а также пять линий с пятью барабанами предоставляют игроку простое, но интересное развлечение. Этот и многие другие слоты можно с лёгкостью встретить на просторах сетевого казино Вулкан.
В целом Вулкан собрал в своём игровом зале впечатляющее число разнообразных слотов. Найти их можно по ссылке: vulcans24.com – при этом каждый проект обладает собственной индивидуальностью, которая вносит новые тематические нотки в игровой процесс.
К примеру, игровой автомат Steam Tower эксплуатирует знаменитый стиль «стимпанк», отдавая предпочтение причудливых изобретениям, паровым машинам и высоким цилиндрам с немного нелепыми очками. Игра здесь происходит на пяти барабанах и пятнадцати линиях.
Сетевое заведение Вулкан предлагает своим клиентам для начала опробовать этот автомат совершенно бесплатно. Для этого даже регистрироваться не надо, и уж тем более рисковать своими деньгами: в «демо-режиме» игрок использует виртуальные кредиты в качестве игровой валюты. Но и платная игра на сайте остаётся, о чём тоже забывать не стоит.
В любой другой автомат казино можно также сыграть совершенно бесплатно – слот под названием Dracula исключением не является. Тематика вампирского автомата от компании NetEnt понятна из названия. Здесь можно встретить уйму аристократов-кровопийц в виде игровых символов. Сама игра проходит аж на 40 линиях и пяти барабанах.
В клубе Вулкан, как и в других сетевых заведениях, существует бонусная политика и специальные акции, которые проводит администрация казино. О некоторых бонусах Вулкан сообщает сразу же на главной странице своего сайта, для поиска других придётся немного покопаться по игровому порталу.
Помимо всего прочего, на сайте Вулкана можно найти мобильную версию казино. Этот вариант подойдёт для тех, кто хочет оставаться в мире азарта даже вне дома, где нет постоянного доступа к персональному компьютеру. В мобильном варианте сетевого казино Вулкан игрок получает все возможности обычной игры, разве что для начала придётся скачать специальное приложение на свой смартфон или иной гаджет. Для помощи начинающим игрокам на сайте также можно найти раздел техподдержки.
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