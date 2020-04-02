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Михаил Романов: «Меры, предложенные Президентом, уберегут Россию от катастрофических проявлений пандемии»

Ксения ДАВЫДОВА   
02 Апреля 2020 г.
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Михаил Романов: «Меры, предложенные Президентом, уберегут Россию от катастрофических проявлений пандемии»

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов прокомментировал обращение Президента РФ Владимира Путина.

- Президент Владимир Путин предложил меры, которые должны уберечь Россию от тех катастрофических проявлений пандемии, с которыми столкнулись сперва Китай, а затем западноевропейские страны. Предложения Владимира Путина сформированы так, что ни одна российская семья не остается без поддержки государства в период борьбы с коронавирусом. В то же время пакет президентских инициатив направлен в первую очередь на помощь тем, чье положение с наращиванием пандемии и введением адекватных антивирусных мер может осложниться больше всего – это пенсионеры, семьи с детьми, безработные, люди, выплачивающие кредиты, молодые сотрудники без стажа, необходимого для достаточных выплат по больничному. В пакет президентских инициатив также вошли меры по поддержке бизнеса. Эти инструменты должны защитить здоровье граждан России и ее экономику.

Михаил Романов: «Меры, предложенные Президентом, уберегут Россию от катастрофических проявлений пандемии»

В ответ государство ждет от граждан ответственного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающих – необходимо максимально снизить риски заражения, не относиться к карантинным мерам легкомысленно, помочь нашим медикам остановить распространение коронавируса. Президент особо отметил, что нерабочая неделя – не каникулы, а карантин. Государство ждет от граждан бережного отношения к себе и заботы о своих близких.

Важно также отметить, что Россия оказывает странам, которые в большей степени пострадали от пандемии, помощь в борьбе с распространением болезни. Коронавирус в равной степени угрожает всем странам, и бороться с ним нужно всем миром. Президент России особенно подчеркнул, что главное средство профилактики коварного вируса – это сплоченность общества и готовность к взаимовыручке.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин уже заявил о том, что правовое оформление законодательных инициатив Владимира Путина будет неотложно произведено в рамках ближайших пленарных заседаний. Спикер палаты подчеркнул, что соответствующие законопроекты будут рассмотрены в приоритетном порядке. Я уверен, что абсолютное большинство депутатов поддержат предложения нашего Президента.

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