МФО: борьба за процент и работа с пенсионной аудиторией

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МФО интересует дневной процент, за него этими структурами начата борьба. Микрофинансисты не хотят ежедневного ограничения ставки процентов по займам, а также они против замены займов "до зарплаты" другим, более жестким спецпредложением. МФО выступают с инициативой в качестве альтернативы понизить планку максимальной переплаты по всем типам займов до 100% от первоначальной суммы. 150% - предложение регулятора.
К слову, микрозаймы такая "вещь", которая может неожиданно понадобиться в ряде сложившихся обстоятельств, даже если человек в принципе против оформления на себя каких-нибудь кредитов. Так что быть в курсе, какова ситуация в этой сфере, никогда не помешает. Стоит знать, что об условиях онлайн-займа на карту Маэстро можно посмотреть на ресурсе Frombanks. Здесь же можно оформить заявку, а также почерпнуть и другую полезную информацию о займах, кредитах, ипотеке, вкладах и дебетовых картах.
Никогда не поздно подсчитать
Пенсионеру чем меньше придется заплатить процентов по займу, тем лучше. Для этого можно воспользоваться на многих ресурсах, где оформляются заявки, кредитным калькулятором и уже точно рассчитать силы по своим финансовым возможностям. Пошагово: найти кредитный калькулятор на странице, заполнить необходимые поля и после появления списка МФО с подобающими предложениями выбрать для оформления заявки наиболее подходящую для себя структуру.
Требования от МФО к пенсионерам
У каждой микрофинансовой структуры могут быть свои требования к заемщикам - представителям пенсионной аудитории. Например, одно из условий - гражданство РФ. Также микроструктуры интересует прописка обратившихся (на территории РФ или конкретно в месте предполагаемой выдачи займа). Существуют для пенсионной аудитории возрастные рамки, чаще предел здесь в 75 лет, в некоторых случаях - 80.
На что можно претендовать
Если молодому человеку могут дать 50 (и больше) тысяч рублей, то обратившемуся пенсионеру максимум предложат 10-15 тысяч. При первоначальном обращении сумма может оставить от 2 до 4 тысяч рублей.
Могут МФО пенсионерам увеличить срок, в течение которого нужно расплатиться по кредиту и процентам. В среднем людям пожилого возраста реально "взять" себе от 30 до 45 дней, когда для остальных 31 день - предел.
Процедура оформления происходит быстро, отказ в предоставлении займа - не частое явление в отношении людей пенсионной аудитории.
МФО идут иногда на снижение ставки для возрастных клиентов-пенсионеров.
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