МейТан начала реализацию инновационной серии косметики NeoCollagen

Международная диверсифицированная группа компаний МейТан представляет новую серию средств со стволовыми клетками яблок категории 40+.

Стволовые клетки растений стали многообещающим прорывом в области anti-age терапии. Исследования показали, что растительные стволовые клетки обладают стимулирующим действием на клетки кожи человека. Дело в том, что содержащиеся в них факторы роста стимулируют деление и обновление клеток эпидермиса, активируют обмен веществ в коже, а также стимулируют образование коллагена и эластина, которые формируют опорный каркас кожи.

Анастасия Зайкова, руководитель направления по развитию продукта и вводу новинок: «Мы внимательно изучили научные исследования косметологической сферы и остановились на стволовых клетках яблок. Этот компонент является мощным биокорректором, способным успешно распознавать и эффектно устранять возрастные изменения».

Серия NeoCollagen представлена пятью средствами:

молочко для умывания,

крем для кожи вокруг глаз,

крем для лица,

ночная маска,

сыворотка для лица.

NeoCollagen является представителем нового поколения инновационных косметических средств:

замедляют биологические часы;

обеспечивают выработку коллагена, свойственного только молодой коже;

дарят уплотняющее и подтягивающее увлажнение;

разглаживают возрастные и мимические морщины;

обладают эффектом пролонгированного действия;

устраняет следы усталости и стресса.

Подробнее о серии NeoCollagen можно узнать у консультантов МейТан, в офисах представительств компании в вашем городе, а также в интернет-магазине meitan.ru.

МейТан — международная диверсифицированная группа компаний, эксперт по красивой и здоровой жизни. Основана в 2003 году в городе Барнауле, столице Алтайского края. Компания динамично развивается не только в России, но и Украине, Казахстане, Эстонии, Молдове, Румынии, Беларуси и других странах. Контрактное производство МейТан расположено в Китае, Таиланде, Израиле, Индии и России. Вся продукция выпускается с соблюдением международных стандартов производства и контроля качества GMP и ISO 9001. В ассортименте компании декоративная и уходовая косметика, средства гигиены, ухода за домом, функциональное питание и украшения.

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