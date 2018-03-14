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МейТан начала реализацию инновационной серии косметики NeoCollagen
|Ксения ДАВЫДОВА
|14 Марта 2018 г.
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Международная диверсифицированная группа компаний МейТан представляет новую серию средств со стволовыми клетками яблок категории 40+.
Стволовые клетки растений стали многообещающим прорывом в области anti-age терапии. Исследования показали, что растительные стволовые клетки обладают стимулирующим действием на клетки кожи человека. Дело в том, что содержащиеся в них факторы роста стимулируют деление и обновление клеток эпидермиса, активируют обмен веществ в коже, а также стимулируют образование коллагена и эластина, которые формируют опорный каркас кожи.
Анастасия Зайкова, руководитель направления по развитию продукта и вводу новинок: «Мы внимательно изучили научные исследования косметологической сферы и остановились на стволовых клетках яблок. Этот компонент является мощным биокорректором, способным успешно распознавать и эффектно устранять возрастные изменения».
Серия NeoCollagen представлена пятью средствами:
NeoCollagen является представителем нового поколения инновационных косметических средств:
Подробнее о серии NeoCollagen можно узнать у консультантов МейТан, в офисах представительств компании в вашем городе, а также в интернет-магазине meitan.ru.
МейТан — международная диверсифицированная группа компаний, эксперт по красивой и здоровой жизни. Основана в 2003 году в городе Барнауле, столице Алтайского края. Компания динамично развивается не только в России, но и Украине, Казахстане, Эстонии, Молдове, Румынии, Беларуси и других странах. Контрактное производство МейТан расположено в Китае, Таиланде, Израиле, Индии и России. Вся продукция выпускается с соблюдением международных стандартов производства и контроля качества GMP и ISO 9001. В ассортименте компании декоративная и уходовая косметика, средства гигиены, ухода за домом, функциональное питание и украшения.
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