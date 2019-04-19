Металлопластиковые окна: в чём их преимущества?

В настоящее время металлопластиковые окна приобретают всё большую популярность среди потребителей. Дело в том, что они имеют целый ряд преимуществ, если сравнивать их с деревянными окнами.

С металлопластиковыми окнами в помещении тепло. У окон надёжная фурнитура, двух - или трёхкамерные стеклопакеты, а по периметру створок имеется плотный прижим – всё это обеспечивает герметичность и препятствует проникновению в помещение холодного воздуха (вы можете в этом убедиться здесь: https://olta.ua/products/okna/plastikovye-okna/).

Металлопластиковые окна обеспечивают тишину.

С окнами из ПВХ звук, доносящийся с улицы, уменьшается примерно на 30 децибел, что создаёт в помещении «звуковой комфорт», а это благоприятно влияет на самочувствие.

Металлопластиковые окна красивы.

Окна выглядят очень привлекательно, рамы и створки имеют гладкую поверхность, которую при необходимости, можно превратить в «деревянную» или придать любой цвет, используя специальную технологию отделки. Окна различных цветов и отделки прекрасно вписываются в фасад любого здания.

Металлопластиковые окна очень просты в эксплуатации.

Главное удобство в том, что отпадает необходимость красить, заклеивать и утеплять на зимний период. Их можно открывать в любое время года, причём, поворачиваются створки в разных плоскостях: открываются полностью в вертикальном положении, «режим проветривания» - в горизонтальном положении, также существует дополнительный режим микропроветривания, когда ручка повёрнута на 45 градусов и фиксируется пятимиллиметровый зазор для доступа воздуха. Уход за окнами простой – достаточно периодически мыть их моющими средствами.

Металлопластиковые окна прочные и долговечные.

По расчётам, срок эксплуатации окон примерно 40 лет, причём это не зависит от климата местности, где они эксплуатируются, так как не деформируются от перепада температуры и влажности. Конструкция окон состоит из рамы, створок, стеклопакета и фурнитуры. Рамы и створки из ПВХ профиля на основе металлического каркаса, именно он придаёт всей конструкции жёсткость. Стеклопакеты представляют собой конструкцию из нескольких стёкол, скреплённых между собой особым образом, пространство между ними называемое камерой, заполнено инертным газом. Стеклопакеты бывают однокамерными (из двух стёкол), двухкамерными (из трёх стёкол) и трёхкамерные. Теплоизоляционные свойства зависят от количества таких камер, чем их больше, тем лучше. В случае повреждения стеклопакета, его достаточно легко заменить и окно будет как новое.

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