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Металлический штакетник – современное ограждение частного дома
|Ксения ДАВЫДОВА
|06 Июля 2017 г.
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Кто из пенсионеров не любит, как говориться, «покопаться на земле»! Но некоторые садоводы, огородники и граждане, постоянно проживающие в частном доме, озабочены летом не только уходом за растениями и поддержанием приусадебного участка в надлежащем состоянии. Именно на теплый период времени намечаются и более грандиозные работы. Например, замена пришедшего в негодность или просто надоевшего за много лет использования ограждения территории.
Обозначить границы участка и сделать его более представительным поможет такой вид ограждения, как металлический штакетник (хорошая ассортиментная линейка находится, к примеру, вот по этому сетевому адресу: https://kp-zabor.ru/catalog/metallicheskiy_shtaketnik/).
Металлический штакетник (МШ) – это актуальный материал, у жителей центральных территорий РФ он пользуется большой популярностью. Он представляет собой профилированные оцинкованные пластины, их можно заказать без окраски или с полимерным покрытием. Штакетник отличает несложная система монтажа. Зазоры могут быть разной величины, например, приемлемый вариант для дачи - от двух до пяти сантиметров. В этом случае участок будет хорошо вентилироваться, а растениям будет достаточно попадаемого солнечного света. Если дом хочется скрыть от взглядов посторонних, можно смонтировать металлический штакетник в шахматном порядке с двух сторон каркасной системы. Цветовые решения МШ разные, их выбирает в зависимости от своего вкуса заказчик. В каталогах ряда фирм предлагается до шестидесяти всевозможных оттенков. Готовое ограждение при грамотном дизайне будет дополнять своей красотой территорию и прекрасно гармонировать с фасадом и кровлей дома. Варьируется и высота ограждения, она может доходить до двух с половиной метров. Изгородь изготавливается полукруглая или фигурная – тут тоже все решает проект клиента.
Среди других плюсов металлического штакетника – долговечность, так как он устойчив к различным осадкам. Если штакетник изготовлен с полимерным покрытием, его не нужно будет красить. Еще он придаст участку презентабельный внешний вид. Также на выбор именно этого материала может повлиять вполне демократичная стоимость, ограждение такого вида могут позволить себе многие. Чем больше будет расстояние между пластинами, тем, естественно, дешевле обойдется хозяину вся ограждающая конструкция. На стоимость повлияет и высота МШ.
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