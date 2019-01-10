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Места, где мы еще не были: Арктика

Ксения ДАВЫДОВА   
10 Января 2019 г.
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Места, где мы еще не были: Арктика

Есть места, которые обязательно хочется посетить или что-либо о них узнать. И это совсем не обязательно теплые края, в которые традиционно совершается "паломничество" путешественников всех мастей. Современных туристов привлекают, к примеру, и удивительные Курильские острова, и интересная и неповторимая Камчатка, а многие не прочь посетить и загадочную Арктику. Чтобы быть, как говорят, во всеоружии и подковаться в "арктических вопросах", на портале GoArctic можно узнать о новостях Арктики. И не только. Будущее, прошлое и настоящее российской Арктики находит отражение в материалах этого проекта.

Из новостной ленты пользователь может узнать, что в Мурманской области, которую называют территорией роста российской Арктики, "увидела свет" "Азбука Мурманской области". Это новая энциклопедия, предназначенная для детей областного центра и других городов, ее тираж составил тысячу экземпляров. При подготовке издания, сообщается в материале, бралась во внимание не только энциклопедическая сторона понятий, но и их интерпретация самими ребятишками.

Одна из заметок была посвящена долгожданному окончанию полярной ночи. Сообщается о длительности 11 января гражданских сумерек и что солнышко в облцентре взойдет на тридцать минут. Событие будет отмечено акцией, которая называется "Первый рассвет". Прозвучит известная песня про луч солнца золотого и будет выпит морошковый чай. Очень интересно побывать на таком мероприятии! Правда, если принять участие в акции соберутся жители отдаленных от Мурманска территорий, лучше поспешить на праздник, но уже в следующем году.

Есть на портале раздел "Жить в Арктике", рассказывающий соответственно о жизни в российских арктических территориях. Например, пользователь может прочитать здесь об оленеводстве, являющемся этносохраняющей отраслью, о качестве жизни пожилых сельчан на Ямале и еще много интересного. А для тех, кому захочется потрудиться в этих холодных территориях, ориентиром может стать раздел сайта "Работать в Арктике".

Это интересно

В Арктике, оказывается, отмечена самая большая разница между температурами зимой и летом на всей Земле - разбег составил целых 100 градусов. Зимой воздух может "дойти" почти до -70°C, а в летний период порадовать превышением +30°C.

За последнее время арктический регион сократился, причиной называют глобальное потепление.

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