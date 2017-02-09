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Интересные факты и события

Давай порыдаем вместе!

Известно, что для снятия стресса специалисты используют смехотерапию, но, оказывается, существует и противоположная практика – люди собираются в группы, чтобы наплакаться всласть. Такие семинары плача проводит в Японии Такаши Сага, который называет себя «Сомелье слёз».

Сага говорит, что к плачу в Японии относятся крайне отрицательно и не поощряют его. Японцы верят, что нельзя плакать перед людьми, поскольку тем самым человек демонстрирует свою слабость. Кара, недовольный таким отношением к этому проявлению чувств, принял решение проводить семинары. Два раза в месяц он организует «руикатсу» – семинар плача от радости. Когда люди, плача, получают эмоциональную разрядку, они избавляются от напряжённости и негативных мыслей.

«Смех может избавить лишь от сиюминутного стресса. Но, как показывают исследования, эффект от снятия стресса при помощи слёз длится в течение недели. Плач лучше для вашего физического и психического здоровья», – заявляет Сага, передаёт FedPost.ru.

Стоит отметить, что под словами Саги есть научная база. Так, несколько независимых научных исследований доказали, что когда люди плачут, со слезами из организма выводятся гормоны, которые вырабатываются во время эмоционального напряжения. То есть слёзы выводят их из организма.

По словам Саги, большинство людей начинают свои сеансы с каменным лицом и не верят в то, что их заставят заплакать, но как бы скептически не были настроены участники, ещё не было ни одного случая, чтобы к окончанию встречи остался хоть один человек, не проронивший и слезинки.

МГ: Другими словами, хотите снять напряжение – поплачьте! И лучше – в компании. Ведь, судя по всему, природа не зря наделила нас способностью лить слёзы...

Мелодрамы вредят здоровью

Австралийские и шотландские учёные пришли к заключению, что просмотр романтических комедий и мелодрам является самой настоящей катастрофой для любовных отношений девушек и молодых женщин.

Напрасные надежды на то, что понравившийся вам молодой человек будет вести себя в соответствии с паттерном, разработанным голливудским сценаристом зачастую вредят здоровью как моральному, так и психическому.

Социологи объясняют сделанные ими выводы тем, что подобные фильмы порождают у зрительниц огромное количество ложных надежд.

Каждая пятая из участниц опроса, проведённого психологами из Сиднея, сообщила, что именно из-за романтических комедий стала ожидать от своего любимого цветов и подарков без повода, просто так, и разочаровывалась, когда их не получала.

По этой причине, как считают учёные, реальность, далеко не всегда соответствующая событиям, представленным в кино, может показаться пресной.

МГ: Думается, что и просмотр остальной современной кинопродукции, включая боевики, вестерны, «ужастики» и прочие поделки, отнюдь не способствует здоровью. Так что, судя по всему, лечить надо киноиндустрию, поставляющую весь этот бред на экраны...

Корпоративный шпионаж

Если роботы в будущем смогут заменить множество рабочих, то искусственный интеллект, вероятно, пойдёт ещё дальше и если не заменит руководителей, то как минимум существенно облегчит им жизнь.

Многие компании используют сегодня блокировку определённых сайтов и даже камеры слежения, чтобы контролировать рабочий процесс. Однако с помощью ИИ отслеживать поведение сотрудников до мельчайших подробностей станет в разы проще.

Подобные услуги уже предлагает компания StatusToday, которая специализируется на технической экспертизе и, кстати, не так давно присоединилась к Центру правительственной связи Великобритании.

Алгоритм StatusToday собирает и анализирует данные сотрудников, в том числе их основные привычки на рабочем месте. Затем система создаёт картинку повседневного рабочего процесса каждого сотрудника. И если человек совершит несвойственную ему вещь (скажем, начнёт копировать в большом количестве данные, с которыми обычно не работает), ИИ предупредит об этом руководство компании.

При этом разработчики подчёркивают, что речь не идёт о каком-либо ущемлении прав или ограничении личного пространства, а интересуют лишь действия персонала.

Но и это ещё не всё: платформа StatusToday может также применяться для отслеживания производительности работника. В этом случае алгоритм определяет обычный объём заданий или так называемую «норму», с которой справляется работник в течение дня. И если этот объём заметно снизится, система оповестит начальство о недоработках.

По мнению учёных, пока что вопрос об использовании такого рода технологии остаётся спорным, в первую очередь, из-за легитимности. С одной стороны, понятно желание руководства увеличить эффективность работы и отсеять «слабые звенья». Но с другой – использование алгоритма-шпиона без ведома или согласия сотрудников станет превышением полномочий, а тот факт, что за человеком постоянно следят, будет его беспокоить, что в итоге окажется контрпродуктивным для рабочего процесса.

По большому счёту, подобный алгоритм не сможет отследить буквально все угрозы для безопасности компании. «Если люди будут знать, что они под контролем, они могут изменить своё поведение, чтобы обмануть систему», – отмечает учёный. К примеру, недовольный сотрудник может незаметно нанести повреждение, которое будет уничтожать файлы.

Кстати, совсем скоро шпионить за людьми начнут и стрекозы-киборги с дистанционным управлением.

МГ: Интересно, а где та граница, за которой вполне закономерный контроль над деятельностью сотрудника превращается в нарушение прав личности?

Покукарекал – в тюрьму!

В Гондурасе посадили в тюрьму петуха

Полиция Гондураса арестовала петуха, из-за которого поссорились два жителя города Трухильо. Дело в том, что птица пробралась на соседский участок, лазила по деревьям и громко кукарекала.

Хозяин петуха претензии соседа слушать не стал, перепалка переросла в конфликт. Когда один мужчина пригрозил убить другого, очевидцы вызвали полицию.

В результате правоохранители поймали петуха и посадили в тюрьму, пообещав вернуть, когда домовладельцы помирятся. Фото арестованной птицы уже появились в Интернете. На одном снимке полицейские вешают на лапку петуха бирку, на другом узник изображён уже в камере.

МГ: Поссорились люди, а в тюрьму сел петух?! Вот оно людское правосудие!

Семейные потешки

Живущие в счастливом браке ругаются сильнее других пар. К такому выводу пришли американские учёные в ходе исследования, в котором приняли участие 743 состоящие в отношениях гетеросексуальные пары, передаёт Gazeta.ru.

Исследователям удалось установить, что те из них, что считали, что живут счастливо, когда дело доходило до ссор и разногласий, ругались гораздо сильнее, чем те, кто оценивал свои отношения гораздо скромнее.

МГ: Ну ведь не зря же у нас бытует пословица: милые бранятся – только тешатся. В хорошей семье без раздоров не бывает, но они несерьёзны. Среди любящих даже конфликты идут на пользу семье....