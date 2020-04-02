Мечта иметь интернет-магазин: к цели идем в пять шагов!

Сейчас, как можно заметить, процветает разноплановая интернет-торговля. В сети, кажется, можно купить всё что угодно: косметику и бытовую технику, мебель и спортивные товары, одежду и игрушки, книги и продукты питания, ювелирные изделия и строительные материалы. Наблюдая все это, может возникнуть идея тоже открыть свой интернет-магазин. Идея-то есть, а вот как это сделать в реальности? Тут существуют определенные алгоритмы.

Во-первых, конечно, стоит помнить, что к созданию виртуальной точки продаж можно привлечь профессионалов, специалисты веб-студии Итерация в их числе. Во-вторых, если расчет идет на собственные силы, то надо будет пройти от мечты до цели несколько важных шагов.

Этап первый – определение ниши. Торговать можно самыми разными товарами, но из этого огромного количества нужно выбрать именно те, которые будут предложением вашего интернет-магазина. Если взять популярные, которые постоянно в ходу, тут будет обеспечен большой круг конкурентов. Выход – предлагать узкий сегмент из перечня, например, не всю мебель подряд, а только плетеную. Если выбор падет на малоизвестные товары, надо будет искать средства на рекламу или придумывать разные, как сейчас говорят, «заманухи» (бонусы, скидки за хорошие отзывы и т.д), чтобы о вашей точке продаж люди заговорили.

Второй шаг – прикидка целевой аудитории, для кого будет работать интернет-магазин. Если к реализации предполагаются самые суперкрутые и продвинутые гаджеты, то бабушкам и дедушкам вряд ли такой ассортимент понадобится, только, может быть, разово – купить подарок для внука. В целом в примерную основную прикидку входит: определение пола, возраста и финансового состояния потенциальных покупателей.

Третий этап – раздумья, где взять товар, то есть поиск поставщиков. Здесь для сотрудничества важны: приемлемое расположение компании – будущего партнера, качество предлагаемых товаров, формат работы (розница, мелкий или крупный опт) и закупочные цены. На сильно низкие цены, к слову, сразу падать не надо. Все ведь помнят, где бывает бесплатный сыр? Значит и в данном предложении наверняка найдутся подводные камни.

Четвертый этап – выбор названия виртуальной точки продаж. Оно не должно быть размером с рассказ. Наоборот же легко должно восприниматься и запоминаться и, возможно, как-то отражать сферу деятельности. «Строймаркет» - приблизительно ведь понятны ориентиры такого интернет-магазина?

И последнее – сайт. Он должен быть с отличной навигацией, понятный, удобный, с приятным дизайном, с грамотной версткой для мобильных устройств и т.д. Осилите все это сами – прекрасно! А если нет – стоит обратиться к профессионалам, о которых говорилось немного выше.

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