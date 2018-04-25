Мебель на заказ: сплошные плюсы

Иногда по желанию или по необходимости люди меняют мебель в своей квартире. Те, кто планирует выйти на пенсию, тоже предпочитают перед окончанием трудовой деятельности что-то из интерьера обновить. Во-первых, это приятно глазу, во-вторых, свежие веяния вдохновляют и на дальнейшие перемены, в–третьих, некоторые просто опасаются, что качественный ремонт и другую мебельную обстановку могут на пенсии не потянуть по причине ощутимого сокращения бюджета. Так что самое время действовать!

Мебель можно приобрести готовую, другой вариант – после сформированного замысла ее заказать. Фирмы, которые изготавливают мебель на заказ, сейчас работают практически в каждом населенном пункте. В Москве это можно сделать на фабрике «Мебиус» (http://mastermebius.ru). Мастерам компании, имеющей десятилетнюю историю, подвластны любые виды мебели: кухни, шкафы-купе или распашные, гостиные, гардеробные, детские. Если нет возможности оплатить покупку сразу, можно приобрести необходимые предметы интерьера в рассрочку. Очень привлекательным для клиентов может оказаться предложение сделать дизайн-проект абсолютно бесплатно.

В чем же преимущества заказной мебели?

Это, конечно, размер . Не всегда те предметы интерьера, которые покупатель присмотрел в магазине, могут подойти в помещение по габаритам. Иногда, при не удачном выборе, мебель может выглядеть слишком громоздко или наоборот быть какой-то совсем уж незаметной (например, маленькая стенка в огромной комнате или наоборот). А вот в заказной мебели промахов быть не может, ведь все закоулочки и, возможно, дефекты стен (полов) будут при замерах учтены и красиво дизайнером в мебели обыграны.

. Не всегда те предметы интерьера, которые покупатель присмотрел в магазине, могут подойти в помещение по габаритам. Иногда, при не удачном выборе, мебель может выглядеть слишком громоздко или наоборот быть какой-то совсем уж незаметной (например, маленькая стенка в огромной комнате или наоборот). А вот в заказной мебели промахов быть не может, ведь все закоулочки и, возможно, дефекты стен (полов) будут при замерах учтены и красиво дизайнером в мебели обыграны. Цвет . Магазины с готовым товаром не всегда могут предложить необходимый клиенту оттенок. А при выборе мебели на заказ будет шанс подобрать решение, гармонично встраивающееся цветом в предлагаемое пространство.

. Магазины с готовым товаром не всегда могут предложить необходимый клиенту оттенок. А при выборе мебели на заказ будет шанс подобрать решение, гармонично встраивающееся цветом в предлагаемое пространство. Дизайн . Тут вообще заказная мебель даст сто очков вперед готовым вариантам, потому что полет фантазии, подразумевающий сложность и необычность конструкций, с хорошими мастерами всегда реально воплотить в жизнь.

. Тут вообще заказная мебель даст сто очков вперед готовым вариантам, потому что полет фантазии, подразумевающий сложность и необычность конструкций, с хорошими мастерами всегда реально воплотить в жизнь. Контроль качества в компаниях, дорожащих своей репутацией, осуществляется на всех этапах производства. Это еще один плюс.

в компаниях, дорожащих своей репутацией, осуществляется на всех этапах производства. Это еще один плюс. И также ценно то, что фирмы стремятся удержать у себя клиентов, поэтому будут предельно предупредительны, внимательны, вежливы и постараются учесть все пожелания постоянного или потенциального клиента.

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