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Мебель для пенсионера: удобство и безопасность на первом месте

Ксения ДАВЫДОВА   
22 Января 2018 г.
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Мебель для пенсионера: удобство и безопасность на первом месте

Практически каждый человек стремится, чтобы в его жилище было уютно и комфортно. Главную нагрузку здесь почти всегда несет мебель. Для пенсионера мебель должна быть выбрана не только в соответствии с визуальными предпочтениями, еще упор обязательно нужно сделать на удобство и безопасность.

Некоторые предпочитают иметь у себя в квартире рабочую зону, где можно поставить компьютерный стол. Этот вид мебели должен быть устойчивым, с неострыми краями (такие есть у стеклянных моделей) и не слишком высоким, чтобы взять и положить нужную вещь можно было максимум со своего роста, не прибегая к поставкам и стульям. Хорошие, удобные столы по вполне приемлемым ценам, к слову, можно посмотреть здесь: https://vms-mebel.ru/komp-stoly/milan-i-tandem/.

Кресло для рабочей зоны желательно выбрать без колесиков, чтобы положение мебели было устойчивым.

Теперь мягкая мебель. Подобрать ее для людей старшего возраста лучше не особо и мягкой, а где-то средней плотности. Со слишком мягкой поверхности взрослым ввиду особенностей здоровья зачастую сложно вставать. А вот вариант среднеуплотненный будет более подходящим. Мебель обязательно должна располагаться в некотором отдалении от дверей и окон, так как сквозняки могут спровоцировать у взрослого человека некоторые заболевания.

Теперь о стенках. Если мебель достаточной высоты, стоит попросить более молодых родственников на полки ближе к потолку убрать вещи, которыми пользуешься нечасто. И также достать их - не самому, а с помощью более подвижных людей. При выборе стенки стоит подобрать модель оптимальной высоты с обтекаемыми краями. Мебель не должна содержать элементов, которые могут навредить пожилому человеку. И еще она должна быть очень вместительной: нередко пожилым людям тяжело расстаться с некоторыми вещами из прошлого, а в большой стенке им как раз и найдется подходящее место.

Что касается кухни, то здесь очень важна рабочая поверхность. Она должна быть оптимального размера, чтобы все необходимое всегда было под рукой. Если человек постоянно пользуется, к примеру, мультиваркой, пароваркой, тостером, или блендером, такая бытовая техника должна находиться или на рабочем столе, или в таком месте, где пенсионер сможет достать ее сам и без усилий. Некоторые «кухонные» действия (чистка картошки, крошение ингредиентов на салаты и т.д.) взрослые люди совершают сидя, поэтому эту часть жилища лучше оснастить устойчивыми и комфортными для сидения и вставания стульями.

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