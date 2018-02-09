Маска для волос: выбирайте правильно для получения максимального эффекта

Красота волос жизненно необходима современным девушкам. Особенно тем, кто живет в большом городе с бешеным ритмом жизни. Плохая атмосфера и современная экология, неполноценное питание и нервная работа негативно сказываются на здоровье волос. Поэтому стоит с особым вниманием отнестись к интенсивному уходу.

Маски для волос пользуются огромной популярностью среди женщин. При правильном выборе косметического средства можно добиться укрепления и улучшения роста, восстановить их после окрашивания или завивки, придать блеск и сияние, повысить эластичность и тонус, очистить жирные или увлажнить сухие локоны.

На что следует обратить внимание при выборе маски для волос?

Состав косметического продукта. Ингредиенты указываются в порядке убывания, поэтому в первую очередь должны быть упомянуты натуральные компоненты, а количество химических составляющих должно быть минимально. Лучше всего приобретать маски, обогащенные витаминами и эфирными маслами, которые придадут здоровый блеск. Отдавайте предпочтение отечественным производителям – такая косметика изготавливается из натуральных трав. Дорогую и известную иностранную продукцию зачастую подделывают. Она состоит в основном из синтезированных искусственных веществ. Акцентируйте внимание на частоту и рекомендации использования. Информация указывается на этикетке. Стоит строго выдерживать указанное время. При частом применении происходит привыкание, полезные вещества не будут восприниматься в полной мере. К тому же средство нужно наносить после мытья на слегка влажные локоны, начиная с кончиков и избегая корней.

Подбирайте косметическую продукцию, учитывая основную проблему и тип волос:

Для устранения жирности стоит покупать маски с экстрактами водорослей, фруктовыми кислотами, ухаживающими маслами и антисептиками, которые помогут восстановить обмен веществ, ускорить кровообращение и снизить выработку кожного сала.

Если вам знакома проблема ослабленных и тонких волос, вам идеально подойдут питательные маски с пантенолом – это легкие по текстуре средства, дарящие продолжительный объем, не утяжеляющие внешний вид.

При окрашивании в темные тона, отдавайте преимущество продукции с отметкой «Для окрашенных волос». Содержащиеся в их составе компоненты дополнительно увлажняют, увеличивают стойкость оттенка и сияние.

Если вы осветлились или сделали мелирование, осуществили химическую завивку или выпрямление, вам необходимы увлажняющие маски с полезными маслами, морскими водорослями и специальными комплексами с аминокислотами. Благодаря им, вы будете держать свои локоны в тонусе, усилите их здоровье, устраните ломкость и насытите цвет.

При осветлении больше, чем на три тона, нужно подбирать восстанавливающие средства с протеиновым, минеральным или липидным комплексом. Использование такой косметики предотвратит сухость и подарит достаточное питание. Избавьтесь от тусклых, ломких и секущихся кончиков!

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