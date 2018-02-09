Маска для волос: выбирайте правильно для получения максимального эффекта

|
Красота волос жизненно необходима современным девушкам. Особенно тем, кто живет в большом городе с бешеным ритмом жизни. Плохая атмосфера и современная экология, неполноценное питание и нервная работа негативно сказываются на здоровье волос. Поэтому стоит с особым вниманием отнестись к интенсивному уходу.
Маски для волос пользуются огромной популярностью среди женщин. При правильном выборе косметического средства можно добиться укрепления и улучшения роста, восстановить их после окрашивания или завивки, придать блеск и сияние, повысить эластичность и тонус, очистить жирные или увлажнить сухие локоны.
На что следует обратить внимание при выборе маски для волос?
- Состав косметического продукта. Ингредиенты указываются в порядке убывания, поэтому в первую очередь должны быть упомянуты натуральные компоненты, а количество химических составляющих должно быть минимально.
- Лучше всего приобретать маски, обогащенные витаминами и эфирными маслами, которые придадут здоровый блеск.
- Отдавайте предпочтение отечественным производителям – такая косметика изготавливается из натуральных трав. Дорогую и известную иностранную продукцию зачастую подделывают. Она состоит в основном из синтезированных искусственных веществ.
- Акцентируйте внимание на частоту и рекомендации использования. Информация указывается на этикетке. Стоит строго выдерживать указанное время. При частом применении происходит привыкание, полезные вещества не будут восприниматься в полной мере. К тому же средство нужно наносить после мытья на слегка влажные локоны, начиная с кончиков и избегая корней.
Подбирайте косметическую продукцию, учитывая основную проблему и тип волос:
Для устранения жирности стоит покупать маски с экстрактами водорослей, фруктовыми кислотами, ухаживающими маслами и антисептиками, которые помогут восстановить обмен веществ, ускорить кровообращение и снизить выработку кожного сала.
Если вам знакома проблема ослабленных и тонких волос, вам идеально подойдут питательные маски с пантенолом – это легкие по текстуре средства, дарящие продолжительный объем, не утяжеляющие внешний вид.
При окрашивании в темные тона, отдавайте преимущество продукции с отметкой «Для окрашенных волос». Содержащиеся в их составе компоненты дополнительно увлажняют, увеличивают стойкость оттенка и сияние.
Если вы осветлились или сделали мелирование, осуществили химическую завивку или выпрямление, вам необходимы увлажняющие маски с полезными маслами, морскими водорослями и специальными комплексами с аминокислотами. Благодаря им, вы будете держать свои локоны в тонусе, усилите их здоровье, устраните ломкость и насытите цвет.
При осветлении больше, чем на три тона, нужно подбирать восстанавливающие средства с протеиновым, минеральным или липидным комплексом. Использование такой косметики предотвратит сухость и подарит достаточное питание. Избавьтесь от тусклых, ломких и секущихся кончиков!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ • Ежедневные притчи • С ума сойти! • Старость в радость • Видеонастроение дня • Психология и стиль жизни • Мода для пожилых •
- Расскажите об этом своим друзьям!
ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Говорящий кот и другие
Многие наверняка слышали, как говорят попугаи. Намного меньше тех, кто слышал речь ворон или скворцов. А уж таких, кто имеет опыт словесного общения с собакой, котом, слоном, дельфином, – считанные единицы. Б...
Идолы и боги древней Руси
Так ли сильно русское православие отличалось от язычества? Историки и этнографы давно отметили, что после Крещения Руси многие древние языческие боги отнюдь не потеряли своих почитателей. Просто этих богов ст...
Тайны Леонардо да Винчи
Леонардо да Винчи – один из титанов Возрождения, итальянский живописец, скульптор, архитектор, учёный и инженер. Неутомимый учёный-экспериментатор и гениальный художник, Леонардо да Винчи остался в истории си...
Таинственная Земля Санникова
…Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется — жизнь…
Гаснут, уплывают вдаль последние ноты этой чудесной старой песни. Словно затихающие трубные клики белых полярных птиц, летящих от пу...
В старости время идёт быстрее
Ученый физик-биолог, доктор Митра задался вопросом – почему с возрастом ощущение движения времени ускоряется. На это его натолкнула притча о том, чем отличается детство от старости: в детстве быстро проходит ...
Церковный православный календарь на 2012 год
Россия – исконно православная страна, и к религиозным праздникам у нас всегда относились с особым почтением даже те люди, которые не считают себя людьми религиозными и в церковь заглядывают только по праздник...
Океанская бездна
– Я находился с вечера в море, примерно километрах в 5–6 от берега, – сообщил 14 ноября 1998 года корреспонденту журнала «Эуропео» рыбак Тони Памака из приморского города Тронте, Адриатика. – Около четырёх ча...
Ни слова о тёщах!
Совет лондонского района Барнет выпустил буклет, в котором описал особенности британского юмора и предостерёг чиновников от употребления шуток в беседах. Как пишет The Daily Telegraph, представителям совета, ...
Верую, Господи, помоги моему неверию!
Имена тех, кто был окружён земной славой, часто забываются, но в памяти из далёкой древней истории остались имена святых угодников, дающих и сегодня помощь от того или иного недуга. А что же мы знаем об этих ...
Когда небо раскололось...
Через 102 года после падения в тунгусской тайге знаменитого небесного тела учёным наконец-то удалось определить место падения одного из его осколков и изучить необычный состав вещества этого космического приш...
Next
Prev
Материнский капитал: новое в 2018 году
Пенсионный фонд напоминает, что с 2018 года программа материнского капитала расширена с учетом принятых Правительством РФ новых демографических мер по поддержке российских семей с детьми. В соответствии с утв...
Пенсионный фонд расширяет электронные услуги
В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России запущен сервис подачи заявлений о прекращении/возобновлении выплаты пенсии и об отказе от получения/восстановлении выплаты пенсии.