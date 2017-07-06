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Маша и Медведь спешат на праздник

Ксения ДАВЫДОВА   
06 Июля 2017 г.
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Маша и Медведь спешат на праздник

Детские праздники – особые. Порой они навсегда врезаются в память, согревая душу на протяжении всей жизни. Но провести их весело, искрометно, на достойном уровне – задача не из простых. Всем известно, что в свой день рождения дети не прощают фальши и всего что им неинтересно. В этом случае как никогда важен правильный подход, искренность души и полная самоотдача. Чтобы малыш не заскучал, пригласите к себе настоящих мастеров своего дела, знающих, как сделать малышей счастливыми. Рекомендуем аниматоров Машу и Медведя – они сделают праздник веселым и запоминающимся.

Добрая русская сказка учит самым лучшим моделям поведения, воспитывает чистые помыслы и подлинную красоту чувств. И она легко ложится на душу, ведь это наше, родное, близкое и понятное. Мультипликационный сериал «Маша и Медведь», снятый по мотивам народной сказки, не оставил равнодушными ни взрослых, ни детей. Задорная находчивая девочка и ее лесной друг заставляют улыбаться, даже когда мы погружены в свои заботы. Что уж говорить о детях – они просто обожают этот фильм. Если ваш ребенок мечтает познакомиться с героями полюбившегося мультика, тогда смело вызывайте Машу и Мишу.

Аниматоры позаботятся о праздничном настроении, ведь День рождения – только раз в году. Это самое подходящее время, чтобы воплотить мечту в реальность.

Продуманная и разнообразная программа праздника включает в себя игры, конкурсы и другие элементы:

  • знакомство с персонажами,
  • игру «найди верный мяч»,
  • русские народные танцы,
  • хитрые задания от Маши,
  • хоровод,
  • туннель смеха,
  • забавные фигурки из шариков,
  • загадки-перевертыши,
  • поздравление именинника,
  • фотосессию.

Можно не сомневаться, что дети будут счастливы, вживую соприкоснувшись с персонажами мультфильма. Пожалуй, это самый оригинальный и милый подарок ко дню рождения.

Вдобавок можно заказать 15-минутное шоу мыльных пузырей – ярких, сверкающих, разноцветных. Ребенка непременно порадуют и опыты с сухим льдом, гелиевые воздушные шарики и особый праздничный торт, изготовленный на заказ по вашим личным рекомендациям. Дополнительная фотосъемка, проводимая в течение часа, позволит запечатлеть самые светлые моменты праздника на 60 профессионально обработанных фотоснимках в электронном виде.

Информация о ценах на праздник с участием Маши и Медведя, а также о других развлекательных предложениях размещена на сайте «Заказ аниматоров» http://zakaz-animatorov.ru/animatori/masha-i-medvdvedi.

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