Малоизвестная жизнь популярного солиста группы «Белый орел»

Кто не помнит группу «Белый орел», которая в свое время покорила сердца миллионов меломанов. Их песню «Как упоительны в России вечера» до сих пор крутят на отечественном радио. Бизнесмена, который начал свою музыкальную карьеру, когда ему просто нужны были новые впечатления, Владимира Жечкова знают все, но вот о его жизни вне сцены мало кому известно. Историю вокалиста рассказывает портал TUT.by.

Начало музыкальной карьеры успешного бизнесмена

Любовь к музыке, желание стать звездой, прославиться на весь мир музыкальным талантом, и красивым вокалом не было причиной выхода на эстрадную сцену. Во время создания группы «Белый орел» Жечков уже имел успешный, прибыльный бизнес в рекламной сфере и не нуждался в финансовой прибыли. Когда не было уже потребности вкладывать время и силы в развития совей рекламной агенции, ему просто стало скучно жить, он начал искать себе занятие для души.

Решение создать музыкальную группу пришло к Владимиру в конце 1996 года. Вместе с другом Метецким он поехал на прослушивание в студию звукозаписи к Укупнику. Тот, услышав голос Жечкова, поделился мыслью, что если над ним поработать, то есть большие шансы выйти на отечественную эстрадную сцену.

На протяжении двух лет группа «Белый орел» звучала из радиоприемников, но никто не знал в лицо и не видел исполнителей. За это время они не выпустили ни одного клипа и не появлялись ни на одном концерте. Признание и любовь поклонников дали стимул развиваться дальше, и Жечков вместе со своим коллективом вышел на сцену в далеком 1999 году на одном из новогодних концертов.

Музыкальный проект «Белый орел» не приносил большого заработка даже, несмотря на свою популярность, деньги с концертов и продаж альбомов шли на организацию новых концертов, аппаратуру, запись новых песен и сценические костюмы исполнителей. Но солисту и не нужно было денег, ему хватало дохода от бизнеса чтобы «жить на широкую ногу», ходить в дорогие рестораны, играть в казино, ездить на отдых в другие страны.

Кстати казино он уделял довольно много времени, сначала в наземных, а затем в онлайне, на сайтах типа https://joycasinos.ru/. Певец не считал себя азартным человеком, он относился к гемблингу, как к обычному хобби, которое помогало отвлечься и разрядится, когда в этом была необходимость.

Семья и вдохновение исполнителя

Обычный работник почты и подумать не мог, что его ждет такое безбедное будущее с мировой славой. Но дальше у него возникла идея создать рекламный бизнес, в который он вложил много сил и времени. А помогала ему в этом, всегда морально и физически поддерживала любимая жена Наталья. Настоящим вдохновением для будущего музыканта стала дочка Надя, родившаяся в 1985 году.

С самых маленьких лет девочка подавала большие надежды, росла артистичный, веселым ребенком. Целеустремленность и уверенность в себе, а также музыкальные данные помогали ей и в школе, и в повседневной жизни. После того, как мама открыла свой магазин детской одежды (с этим ей помог любимый муж, поддержавший ее финансово и морально), Надя стала лицом маминого бизнеса, главной моделью в создании рекламы.

С самого начала музыкальной карьеры «Белого орла» дочка Жечкова знала все папины песни, с удовольствием пела их, обожала проводить с ним свободное время и часто ходила вместе с отцом на репетиции.

Успехи дочки в учебе, модельной деятельности сильно радовали отца и были поводом для гордости. Девушка увлекалась музыкой, неплохо пела, но предпочитала рэп эстрадной музыке. Она окончила школу почти на «отлично», в аттестате были всего лишь две четверки, и поступила в МГУ на журналистику, но потом решила перевестись в МГИМО.

Все были уверенны в блестящем будущем девушки, она имела все шансы построить успешную карьеру. Ничто не предвещало беды, но случилось непоправимое, в возрасте 17 лет девушка попала в автокатастрофу во время поездки на пляж. В автомобиле она находилась с друзьями. Водитель на большой скорости пошел на обгон и не смог справился с управлением. Все, кто был на то время в машине, выжили, кроме Нади.

Эта тяжкая утрата поставила крест на карьере ее отца, он так и не смог оправиться от страшной катастрофы, потеря ребенка разбила Жечкова, и поделила его жизнь на «до» и «после». Так что сегодня он может лишь быть забытой звездой 90-х.

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