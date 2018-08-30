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Собрали – обобрали?

Собравшая 400 тысяч долларов для бездомного пара американцев отказалась отдавать ему пожертвованные деньги. Об этом сообщает The Philadelphia Inquirer.

В ноябре 2017 года бездомный Джонни Боббит купил на последние 20 долларов канистру бензина для заглохшего на трассе автомобиля Кейт Макклюр. В знак благодарности она вместе с молодым человеком Марком Д’Амико запустила краудфандинговую кампанию, чтобы помочь Боббиту снять жильё.

Изначально они планировали собрать 10 тысяч долларов, но уже через месяц сумма пожертвований превысила 300 тысяч долларов. Тогда Макклюр и Д’Амиго задумали купить бездомному дом и автомобиль, а оставшиеся средства положить на сберегательный счёт.

Однако, по словам Боббита, вместо обещанного жилья пара поселила подопечного в доме на колесах на своём участке и приобрела для него старый пикап, который вскоре сломался.

Кейт Макклюр утверждает, что Боббит тратил все деньги на наркотики, и ей пришлось ограничить бездомного мужчину в распоряжении пожертвованиями. Пара приняла решение не отдавать оставшуюся сумму, пока Боббит не избавится от зависимости и не найдёт работу. Д’Амико рассказал, что отдать такую сумму наркозависимому было бы «всё равно что вручать ему заряженный пистолет». «Я лучше сожгу эти деньги у него на глазах», – заявил мужчина.

Боббит считает, что пара не собирается отдавать собранные деньги. Он подозревает, что Макклюр потратила пожертвования на новый BMW и на отпуск в Калифорнии, Флориде и Лас-Вегасе. Макклюр призналась, что считает себя преданной, но надеется, что Боббит ещё сможет изменить свою жизнь.

МГ: Такая вот благотворительность по-американски... Сдаётся, что бездомному не видать этих денег как своих ушей: жадность – она и в Америке жадность.

Мальчик и медведь

В Йеллоустоунском национальном парке в США на десятилетнего мальчика напал медведь. Об этом сообщает Fox News.

Ребёнок встретил хищника во время похода по парку, в который отправился вместе с родителями. Животное неожиданно выскочило из зарослей и бросилось на людей. Мальчик попытался убежать, но зверь быстро догнал его и сбил на землю. Тем временем родители пытались достать аэрозоль, который отпугивает медведей. Когда они наконец разбрызгали его, хищник оставил ребёнка и убежал.

После этого мальчика отвезли в больницу. Согласно пресс-релизу Службы национальных парков США, у него повреждено запястье, есть раны на спине и ягодицах.

В Йеллоустоунском национальном парке водятся и чёрные медведи, которые крайне редко нападают на людей, и гризли, считающиеся более опасными для человека. Сотрудники парка пытаются по следам определить вид животного и выяснить, чем объясняется его агрессивное поведение. Они отметили, что при встрече с медведем рекомендуется стоять на месте и не пытаться убежать.

МГ: Совет, в общем-то, хорош. Однако, сдаётся, что стоять неподвижно при виде медведя и ждать его приближения довольно трудно, и не всякому это по силам...

Спасённые Христом

Супруги из Новороссийска проплавали в Чёрном море пять дней без еды и воды, пока их не спас капитан судна по имени Христос. Об этом сообщило новороссийское издание «Наша газета».

Надежда Ачапкина и Михаил Алавердян купили резиновую лодку и отправились на рыбалку в районе Мысхако. По их словам, сначала море было очень спокойным, однако позже поднялся сильный ветер, и их лодку постепенно начало уносить от берега.

После неудачных попыток грести к берегу и призвать на помощь они потеряли одно весло, и в итоге в течение нескольких дней их лодку швыряло в море.

«Ночью махали фонариком, днём – руками и шортами. Один танкер даже пустил ракету в нашу сторону, но почему-то спустя полчаса снялся с якоря и ушёл», – вспоминает Ачапкина.

Как сообщила женщина, ни одно судно не останавливалось возле них, а на третий день начался шторм. «Волны были высотой в несколько метров. Ночью было страшно, когда просыпаешься от того, что тебя очень сильно качает», – рассказала пострадавшая.

На пятый день пару из Новороссийска спасли. Их заметил греческий танкер «Крити Рок», капитана которого зовут Христос Константинидис. Он предоставил супругам каюту, а также необходимые одежду, обувь и средства гигиены.

МГ: Можно, конечно, не быть верующим, но что-то мистическое в этом случае точно есть. И ещё. Удивительно, что в достаточно судоходном море и сравнительно недалеко от берега попавшим в беду не помогали целых пять суток...

Для профилактики?

В Омске на день города установили виселицу. Об этом сообщают «Факты и комментарии».

На площади, где проходили народные гулянья в честь дня города, установили необычный «аттракцион» – виселицу, чтобы каждый желающий мог ощутить то, что чувствуют осуждённые на казнь. Люди подходили, накидывали на шею петлю и фотографировались.

Как оказалось, поставить на празднике орудие казни додумались организаторы военно-исторического фестиваля «Служилые люди России». Они объяснили, что хотели воссоздать атмосферу петровских времён. Мол, виселицы тогда были привычным атрибутом городских площадей.

Администрация Омска поначалу не усмотрела в такой декорации ничего крамольного. Однако после шума, поднятого в СМИ, заместитель мэра города Елена Шипилова пообещала провести профилактическую беседу с авторами такой странной идеи, которую, впрочем, большинство приняло на ура. И благодарные горожане с радостью начали примерять петлю...

МГ: Виселица – украшение, конечно, мрачноватое, но с другой стороны, думается, что некоторым горожанам следует напоминать, чем кончались в минувшие времена криминальные «игры»...

Почему люди женятся?

Брак – это результат естественной эволюции или он продиктован религиозными канонами? На вопрос: «Почему люди женятся?» ответили учёные из Гарвардского университета.

Исследование, проведённое специалистами, показало, что современный институт брака не может быть навязан религией. Люди начали заключать браки ещё до появления первыхрелигиозных систем. На самом же деле семья является результатом естественной эволюции, заявили ведущие специалисты в области антропологии Лаура Фортунато и Марко Аркетти. Для мужчины и женщины брак – это взаимовыгодное сотрудничество.

Мужчины получают уверенность в своём отцовстве, а женщины – определённые гарантии стабильности для своих детей от их отца. Сторонники другой теории, менее распространённой, уверяют, что брак насаждён религией и предотвращает борьбу среди мужчин за женщин, сообщает Passion.ru.

МГ: О том, что брак отнюдь не навязан религией, можно было догадаться и без дорогостоящих исследований, что касается «взаимовыгодного сотрудничества», тоже не подлежит сомнению, а вот что до «гарантии отцовства», то тут, увы, порой есть над чем задуматься...

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