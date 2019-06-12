Максимально раскроет личностные качества человека коучинг. А что это?

Часто встречается в современной жизни слово «коучинг». О нем можно услышать в программах радио и телевидения, прочитать в печатных СМИ, журналах или интернет-источниках. Так что же это такое?

Коучинг имеет немало определений. Например, пишут, что это создание наилучших условий для того, чтобы активизировать все заложенные в человеке природой возможности. Что это формирование в ходе свободного разговора такой обстановки, которая бы облегчила путь человека к намеченной цели. Есть и другие определения коучинга, вариантов на тему «что это» можно найти много.

В целом коучинг вобрал в себя все известные методики и подходы, которые можно применить, чтобы раскрыть личность всесторонне. При этом он не копирует уже существующие решения, а предлагает новые подходы для того, чтобы потенциал вполне конкретного человека был раскрыт по максимуму. Такая технология, как коучинг помогает человеку с правильной расстановкой жизненных приоритетов, с определением действительно заслуживающих внимания целей и их достижением. Но коучинг не является процессом обучения, если говорить более точно – это плодотворное сотрудничество.

Коучинг как профессия сформировался еще в прошлом веке, в 90-е годы, и охватил практически все сферы деятельности человека. Человека обучающего называют коучем, профобучение в рамках такого подхода выливается в его консультации и тренинги. Стоит обратить внимание, что специалист никогда не станет навязывать или просто предлагать человеку решения «на блюдечке», в готовом виде, даже если профессионалу они известны. Задача другая – «разбудить» в человеке его внутренние способности. Коуч путем формулирования вопросов должен направить беседу с человеком в такое русло, чтобы обучаемый стал в итоге сам принимать решения. Сформулировать цели (или цель) должен сам обучающийся. Сам он должен найти оптимальные пути достижения своих целей (цели), а коуч – только помощник этому процессу, иначе задача тренинга будет невыполненной.

Задействовать внутренние возможности человека настолько актуально, что методика активации применяется сейчас буквально во всех сферах деятельности людей. Сформировались и основные направления. Это лайф-коучинг, административный и бизнес-коучинг. Среди популярных также – карьерный и спортивный.

Лайф-коучинг, к примеру, способен улучшить жизнь человека во всех ее проявлениях. Эффективен этот подход особенно с теми людьми, которые достаточно активны, но по ряду причин в сложившейся ситуации не могут найти выход. Здесь работает именно методическая помощь человеку, коуч никогда не возьмет на себя ответственность за выбор решения.

Адресован руководителям крупных структур, принимающим важные серьезные решения, коучинг административный. Иногда в топ-менеджеры попадают люди случайные, которым и прописные истины-то необходимо «разжевывать», а ведь руководитель должен быть максимально компетентным в своей сфере деятельности. Имеющиеся проблемы должны здесь решаться со специалистом в рамках строгой конфиденциальности. У коуча здесь, безусловно, большая ответственность.

Существуют основополагающие принципы коучинга, их пять. Например, что у любого человека все хорошо, или, что человек постоянно меняется и склонен выбирать лучшее. Еще один базовый принцип - у каждого человека имеются для своего успеха все необходимые ресурсы.

Чтобы максимально помочь человеку, коуч должен обладать определенными качествами. Например, быть коммуникабельным и иметь терпимость, хорошо представлять процессы, которые происходят на конкретном предприятии и в отрасли его деятельности. Важна психологическая совместимость с обучающимся, потому что без нее вряд ли будет достигнуто эффективное сотрудничество.

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