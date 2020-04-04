Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Фото со страницы Н. Якуба в социальных сетях

Интересные факты и события

Львы на улицах России

В крупнейшем китайском мессенджере WeChat (аналог запрещенных в стране WhatsApp и Telegram) распространяется совершенно выдающийся фейк про Россию.

Сотни тысяч пользователей уже разослали друг другу изображение, похожее на скриншот с некоего ТВ-канала. На нем видна неопределенная улица, по которой идет лев. Текст под изображением гласит:

Срочная новость!

В России выпустили на улицы более 500 львов, чтобы предостеречь людей от выхода из дома во время пандемии.

А в титрах под текстом уточняется, что львов на улицы выпустил лично Владимир Путин (ну, или, как минимум, это было сделано по его распоряжению).

МГ: Вообще-то, гуляющие медведи были бы более эффективны! Все-таки Россия не Африка. И, думается, что это едва ли не единственный способ удержать некоторых наших граждан дома…

Благословенный гель

Воспользовавшись страхом перед коронавирусом, мужчина принялся продавать в стенах своей церкви и на своей странице в Facebook особенный «благословенный» антибактериальный гель. Это чудесное средство, стоившее около 15 долларов, должно было обеспечить верующим лучшую защиту от болезни.

Эктор, однако, уверен, что к нему придираются. Все его слова якобы были вырваны из контекста. Во время служб и записи видеороликов он просто призывал последователей держать руки чистыми и пользоваться для этого специальным средством. Что касается чудес, которые свершаются благодаря гелю, то для истинно верующих нет ничего невозможного, а во время разговоров о цене геля пастор и вовсе иронизировал. Как бы то ни было, но мужчину арестовали, и ему грозит от пятнадцати дней до года за решеткой.

МГ: Зато теперь у него будет возможность пережить пандемию в сравнительной безопасности!

Странные ставки

В то время как туалетная бумага, еще недавно бывшая обыденным товаром, то и дело пропадает с полок в магазинах, у жителей Лондона (Англия) появилась возможность решить эту проблему.

Правда, для того, чтобы пополнить запасы бумаги, необходимо научиться хорошо играть в покер, а после отправиться в клуб Eltham Terrace Club.

Именно там были сняты странные кадры, показывающие, как игроки, отказавшись от привычных денежных ставок, сражаются в карты за туалетную бумагу. При этом администрация клуба шутит, что они вовсе не призывают людей скупать еще больше бумаги, чтобы присоединиться к курьезной игре.

МГ: Время и обстоятельства выносят на первый план свои ценности. Правда, трудно понять, почему именно туалетная бумага вдруг так оценилась?

Время познать себя

Пожилой отшельник Мауро Моранди, проживший более 30 лет в одиночестве на острове Буделли в Сардинии, назвал легкий способ перенести самоизоляцию из-за коронавируса.

В 1989 году миланская компания наняла бывшего учителя физкультуры Моранди смотрителем острова Буделли. Из-за финансовых трудностей в 2006 году фирма перестала платить итальянцу, но он решил остаться на острове и продолжать трудиться там бесплатно. За эти годы 81-летний отшельник заработал репутацию итальянского Робинзона Крузо.

Несмотря на изолированность от внешнего мира, Моранди следит за последними новостями с помощью телефона. По его словам, на острове Буделли он чувствует себя в полной безопасности.

Моранди утверждает, что он не чувствует себя одиноко. Когда ему становится скучно, он делает красочные фотографии острова и выкладывает их в Instagram. «У меня там много подписчиков», – с гордостью говорит он. Итальянец считает, что карантин и самоизоляция – это прекрасная возможность познать себя. «Я провожу каждую зиму дома. Месяцами я почти не выхожу наружу, только время от времени сижу на крыльце своей хижины. Люди не могут посидеть дома две недели? Это же смешно!», – заметил он.

Итальянец посоветовал окружающим читать книги и пытаться заглянуть вглубь себя. По его словам, многие боятся оставаться наедине с собой. «Когда вы анализируете свою жизнь и смотрите на происходящее под разными углами, вы можете прийти к выводу, что впустую прожигаете жизнь, или вдруг осознать, что совершали дурные поступки и были плохим человеком», – рассуждает он.

По мнению Моранди, благодаря карантину у людей появилась возможность проанализировать и изменить свою жизнь к лучшему. Однако он считает, что только единицы воспользуются этим шансом. «Основная масса слишком привыкла находиться в зоне комфорта и вести бестолковый образ жизни», – подытожил он.

МГ: Сдается, что сейчас очень многие мечтают о своем уютном, а, главное, необитаемом, островке. Жаль только, что островов может на всех не хватить!

Слишком долго вместе…

В Китае из-за карантина резко возросло количество разводов. По словам чиновников, уровень разводов вырос по сравнению с периодом до вспышки коронавируса.

В Китае из-за коронавируса резко возросло количество разводов, так как люди проводят слишком много времени вместе, сидя на домашнем карантине. Об этом заявил менеджер по регистрации браков в Дачжоу Лу Шицзюнь. По словам чиновников, уровень разводов вырос по сравнению с периодом до вспышки коронавируса. «Молодые люди проводят много времени дома. Они ссорятся по пустякам и спешат получить развод», – объяснил он. В городе Фучжоу, добавил чиновник, установили лимит в десять заявок в день из-за большого количества желающих развестись.

МГ: А ведь карантин оказался прекрасным средством проверить глубину и искренность чувств!

Собака не просто друг…

Житель Мексики рассказал о способе, благодаря которому он получает продовольствие во время домашнего карантина. Антонио Муньос утверждает, что во время эпидемии коронавирусной инфекции по магазинам ходит его собака породы чихуахуа.

Он послал ее за покупками на третий день изоляции, прикрепив к ошейнику деньги и записку для продавца, сообщает издание Daily Mirror. «Пожалуйста, продайте моей собаке немного чипсов Cheetos. Нужны оранжевые, а не красные, те слишком острые. 20 долларов у нее на ошейнике. Внимание: будете обижать собачку – укусит», – написал он в записке. По его словам, воспитанник немного нервничал, когда шел на задание, но опасения были напрасными. Вскоре чихуахуа вернулся из магазина с пакетиком чипсов в зубах, и Муньос получил свои чипсы, к тому же правильного цвета.

МГ: Великие вещи – собачья верность и доверие!

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