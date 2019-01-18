Луна – наш седьмой континент

О планах и перспективах российских космических программ рассказывает научный руководитель Института космических исследований РАН академик Лев Матвеевич Зелёный.

Назад на луну

– Насколько я помню, последняя наша автоматическая экспедиция на родной естественный спутник состоялась больше 40 лет назад.

– Совершенно верно, в 1976 году, «Луна-24». Но если вы посмотрите нашу новую программу, увидите и запланированные программы с большими номерами – «Луна-25» и далее, вплоть до 28. Мы хотим показать, что стоим, как говорил Ньютон, на плечах гигантов ещё советского времени, которые действительно сделали потрясающие вещи. Сейчас даже трудно представить, как им это удалось! Наша действующая программа (2016–2025 гг.) включает четыре автоматические лунные экспедиции.

В сравнении с советскими временами действительно не так много. Тогда за 17 лет их было 24.У нас будет пока всего четыре. Первая должна пройти в 2021 году. Очень хочется, чтобы все четыре экспедиции прошли успешно, а для этого очень важно «поспешать не торопясь».

Лунная гонка СССР и США была очень конструктивна с точки зрения результатов, за короткое время нам удалось сделать фантастически много. Потом на долгое время про Луну забыли. Сейчас мы снова к ней возвращаемся. К нам присоединились новые игроки – очень большой и постоянно растущий интерес к спутнику Земли проявляют товарищи из Китая, из Индии, из Кореи.

– Китай может нас обогнать?

– Пока он повторяет то, что было сделано нами полстолетия назад. Но у Китая большие планы и возможности. Интересные программы есть и у Индии, и у Японии. Они уже в этом веке запустили орбитальные аппараты, которые дали достаточно неожиданные результаты. – Что такого они могли узнать, чего не знали мы?

– Нам казалось интуитивно ясным, что, поскольку у Луны нет магнитного поля, поток плазмы солнечного ветра должен врезаться в «мягкую» поверхность Луны и поглощаться там. Но японский орбитальный аппарат «Кагуя» неожиданно обнаружил существенные отражённые потоки. То есть плазма движется не только к Луне, но и от Луны.

О том, как это происходит, сейчас идут большие споры. Наиболее правдоподобно связать это явление с небольшими магнитными аномалиями (Луна не обладает собственным магнитным полем.) Эти области действуют как локальные магнитные зеркала, отражающие солнечную плазму.

– Раз уж мы коснулись темы лунной гонки СССР и США, я просто не имею права не задать, пожалуй, самый конспирологический вопрос XX в.

– Я уже знаю какой, мне его задавали уже тысячи раз. Как бы это ни было обидно конспирологам, но американцы на Луне всё-таки реально высаживались. У меня на этот счёт есть очень простое доказательство, которое сложно опровергнуть. У СССР три автоматические экспедиции доставили на Землю каждая по 150–250 г реголита (лунного грунта). Чуть меньше килограмма. Эти образцы хранятся в Институте геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского. Американские астронавты в итоге доставили не 300 г, а 300 кг этого вещества. И их образцы почти не отличаются от наших. Есть, конечно, небольшие региональные нюансы, поскольку образцы взяты в разных местах, но в целом нет причин сомневаться в том, что это одно и то же внеземное (!) вещество. Кстати, научный руководитель института им. В. И. Вернадского академик Э. М. Галимов написал недавно обо всей этой истории очень убедительную статью.

Так что если начать мутить воду историями о том, что американцы не были на Луне, значит, там не было и советских посадочных лунников 16, 20 и 24. Это одно из тысяч доказательств, но его обычно хватает для того, чтобы охладить пыл любого конспиролога.

– Вы сказали, что космос и Луна, в частности, враждебны человеку. Так зачем тогда она вообще нам нужна?

– Для человечества Луна – это, прежде всего, седьмой континент Земли. По наиболее популярной гипотезе, она образовалась примерно четыре миллиарда лет назад при столкновении с нашей планетой большого тела типа Марса, которое косым ударом срезало верхние земные слои и выкинуло их в космическое пространство. Из этой расплавленной ударом раскалённой «каши» и образовалась Луна, которая сначала была близко к нам, но потом за счёт приливных эффектов отдалилась, постепенно затвердевая. Можно поэтому сказать, что это тоже часть Земли. К сожалению, определение «седьмой континент» перехватили коммерсанты, дав это имя своей сети магазинов.

– То есть Луна нам не чужая?

– Ни в коем случае. Можно сказать, что она, как Ева, сотворена из ребра Адама – Земли. Луна, как настоящая жена, играет серьёзную роль в жизни Земли, начиная с больших приливов и заканчивая тем, что она спасает нас, оттягивая на себя множество метеоритных ударов. Луну надо исследовать просто как часть Земли. Исследовать механизм её формирования, её вещество, её особенности. Сейчас мы смотрим на освоение Луны уже не так, как в 1970-е годы. Несколько последних экспедиций, в числе которых одна индийская, обнаружили, что полярные области Луны отличаются от экваториальных: под поверхностью там есть слои вечной мерзлоты.

– А что в этом удивительного? На Земле тоже Занзибар отличается от Антарктиды.

– И не только на Земле. У Меркурия, несмотря на то, что он вообще движется по орбите совсем рядом с Солнцем, в полярных областях, как ни странно, тоже лежит снег. На Луне в её полярных областях обнаружены запасы замёрзшей воды. Насколько глубоко эти запасы распространяются, насколько они объёмны, пока сказать трудно, на это мы как раз и хотим ответить с помощью измерений и на поверхности Луны, и на окололунных орбитах, запланированных в нашей лунной программе. Поэтому полярные области Луны для нас сегодня более перспективны и интересны, и освоение начнётся именно с полярных областей. Я думаю, это должны быть вахтовые экспедиции, работающие примерно по такому сценарию, как сейчас нефтяники, осваивающие Север. Учёные, естественно, думают о развитии науки, создании лунной астрофизической обсерватории. Луна предоставляет уникальные возможности, например, для радиоастрономии. Около Земли всё заполнено радиошумом, радиоспамом от миллионов радиостанций, мобильных телефонов, поэтому лучшее для радиоастрономов место – Луна, а ещё лучше – её обратная сторона, которая вообще идеально прикрыта от этих земных шумов. Уже организована специальная международная группа по созданию там электромагнитного заповедника. Её члены призывают запретить разворачивание всякой технической инфраструктуры на обратной стороне Луны, чтобы там можно было спокойно вслушиваться в электромагнитные шумы Вселенной. Ещё одна важная область, в которой могут сильно помочь лунные базы, – исследование космических лучей. У них колоссальная проникающая способность, поэтому детекторы должны быть очень большими и массивными, чтобы их остановить. У нас была даже идея – для самых энергичных частиц, на пределе максимальных энергий, использовать как мишень саму Луну. Проходя через неё, частицы будут генерировать черенковское излучение, которое будет улавливать летающий по окололунной орбите космический аппарат.

– А что мешает системы по изучению космических лучей разворачивать не на Луне, а в открытом космосе? Не тащить аппаратуру за сотни тысяч вёрст, а вывести, как «Хаббл», – на орбиту высотой 600–700 км?

– Все такие установки тяжёлые, массивные, на орбите их собирать трудно, а на Луне это можно делать постепенно. Сначала собрать установку с одной чувствительностью, потом добавить оборудование, нарастить массу и получить новую чувствительность, более высокую, и т. д. Так можно достичь очень хороших результатов.

Получается модульная система. На Луне для этого очень хорошие возможности. Интересные перспективы открываются и для рентгеновской, и для гамма-астрономии.

Для оптики это идеальное место, там хороший астроклимат, никогда не бывает облаков.

Тем не менее, к сожалению, там есть пыль. На Земле есть места с подобным почти идеальным астроклиматом. Но десятиметровые зеркала для оптических телескопов, как в Европейской южной обсерватории, на Луну не потащишь. Поэтому оптикой, наверное, лучше заниматься на Земле. Однако для многих других диапазонов, которые плохо проходят через нашу атмосферу, Луна выглядит подходящей площадкой.

– Вы говорите про фундаментальную науку. Но ведь Луну можно осваивать и в практических целях. Например, на ней можно добывать гелий-3 для термоядерных реакторов. С ним мы надолго забудем про энергетический голод.

– А вот тут я вас порадовать не могу. Эту идею начали продвигать много лет назад с самой благородной целью – привлечь интерес к Луне. Логика простая: раз уж лететь на Луну, значит, надо что-то с неё привезти, иначе зачем вообще лететь? Золото или какие-нибудь другие даже очень редкие металлы везти будет слишком дорого. Вот и придумали панацею – гелий-3.

– Но в доставленных с Луны образцах реголита его нашли?

– В весьма незначительных количествах. Для того чтобы его добыть в необходимых объёмах, нужно создать на Луне промышленность, соизмеримую с золотодобывающей отраслью на Земле. При этом доля гелия-3 в лунном грунте такова, что золотопромышленники на Земле его бы добывать не стали: экономически невыгодно.

– Но ведь он значительно дороже золота!

– Хорошо, пусть так. Пусть ценой неимоверных усилий и баснословных капиталовложений мы создали на Луне мощную гелиодобывающую и гелиообогатительную промышленность. Добыли гелий-3 и даже доставили его на Землю. А что дальше?

– Как что? Сжигаем его в термоядерном реакторе и получаем почти бесплатную электроэнергию!

– Ну, насчёт почти бесплатной я бы не был столь категоричен. Тут дело доходит до плазмы, а это как раз моя область. Плазму очень трудно удержать, она стремится выскочить из всех удерживающих магнитных полей, и в этом главная проблема уже долгие десятилетия ведущихся работ по управляемому термоядерному синтезу (УТС). Для того чтобы произошла термоядерная реакция, надо сблизить атомы, преодолеть силы электростатического отталкивания. И тут нам нужна очень высокая температура. Для термоядерного синтеза, даже в самой лёгкой в этом плане дейтерий-тритиевой плазмы, нужна температура около 100 млн градусов. Сейчас во Франции строится (медленно, но всё же строится) международная установка ITER (в этих работах очень активно участвует и наша страна), в которой, как мы все надеемся, этот процесс должен наконец запуститься. Но чтобы осуществить реакцию на гелии-3, нужна температура где-то в девять–десять раз больше. И нам в земных условиях нагреть плазму до такой температуры будет, мягко говоря, непросто. И на порядок более лёгкую задачу уже не могут решить несколько поколений исследователей. Но если человечество когда-нибудь решит задачу удержания сверхгорячей плазмы, нам уже не понадобится никакой лунный гелий-3, обойдёмся бором. Так что сильно обогатиться за счёт Луны в материальном плане вряд ли получится. Зато знаний о том, как устроен мир, она нам, безусловно, прибавит. И, как это уже не раз случалось, вложения в создание новой уникальной космической техники, систем связи, навигации и передачи больших объёмов данных, медико-биологические исследования поведения человека в экстремальных условиях, необходимые для освоения Луны, дадут мощный толчок развитию и земной техники, и земной медицины. Вспомним, например, исключительно дорогую американскую программу «Аполлон», о которой мы сегодня уже говорили. Отдача от неё в технических инновациях для промышленности в разы превзошла вложения. В не столь далёкие времена в нашей стране на всех домах висели плакаты с цитатой из выступления Л. И. Брежнева: «Экономика должна быть экономной». Я бы перефразировал эту глубокую мысль: экономика должна быть дальновидной. Всё-таки главное богатство и всего человечества, и каждой отдельной страны – это новые знания. Недаром наш вид называется не «человек сильный» или «человек богатый», а именно «человек разумный».

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