Лучший подарок женщине: выбираем правильную посуду

Близится 8 марта – прекрасный повод, чтобы сделать подарок любимой женщине. Не секрет, как трудно угодить взыскательным дамам в этот памятный день, ведь мартовский подарок не должен быть слишком дорогим и пышным, но и размениваться на мелочь тоже не пристало. Пожалуй, идеальным подарком к 8 марта является керамика, но не простая, а самая лучшая – итальянская.

Созданная итальянскими мастерами посуда всегда несла на себе печать избранности, хорошего вкуса и одновременно – простоты, уюта, домашности. Ее отличают качества, которые невозможно подделать или создать с нуля: в каждом изгибе, каждом рисунке и черточке декора читается глубокая укорененность в светлой европейской культуре, которой вовсе не чужда новизна нашего вечно меняющегося мира. В итальянской посуде нет ни северной чопорности, ни азиатской аляповатости; все очень красиво, и ничего лишнего.

Новые времена по-настоящему открыли границы, сбалансировали торговые издержки, и итальянская керамика распространилась по всему миру. Благодаря невысокой цене она стала доступна широкой аудитории покупателей. В частности, это относится к изящной керамике от Bruno Сostenaro, сочетающей древние гончарные традиции Ломбардии и великолепные современные формы. В ней все настоящее. Посуда создается вручную из пористой керамической массы. В ней замешано столько искренности и тепла, что всего один предмет с клеймом «В.С.» способен растопить самое суровое сердце и создать уют в прохладной обстановке, не говоря уж о благословенном доме, где царят согласие и любовь. Приобрести керамику от Bruno Сostenaro недорого можно в интернет-магазине по адресу https://moi-tvoi.ru/vendors/bruno_costenaro/.

Несколько слов о мастере. Бруно Костенаро родился в итальянском городке Бассано в 1940 году. Рано обнаружив незаурядный вкус, талант и трудолюбие, он занялся изготовлением керамики и быстро достиг признания. В 13 лет он уже был известным мастером, а к 20 годам стал владельцем собственной фабрики в городе Мольвена. После того как синьор Костенаро отошёл от дел по причине весьма преклонного возраста, его дело продолжили сыновья и внуки.

Не будет преувеличением сказать, что керамика от Bruno Сostenaro – отличный вариант подношения женщине с хорошим вкусом. Но если вы желаете подобрать иной подарок, то к вашим услугам все богатство выбора, представленного в интернет-магазине «Для Тебя».

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