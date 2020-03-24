Люди сейчас могут учиться всю жизнь, и в этом помогает дистанционный формат

Сейчас такое время, что человек учится не только один раз после школы в институте или среднем специальном учебном заведении. Реалии диктуют совершенствовать свои профессиональные знания и навыки в течение всей жизни. Для этого есть много возможностей. И у тех, кто хочет повысить свою профподготовку, и у тех, кто желает получить другое дополнительное образование, не связанное со своей привычной сферой деятельности. Услугу, подходящую и для совершенствующих себя специалистов, и для открывающих в себе новые возможности, можно найти, к примеру, в институтах повышения квалификации. В числе предложений здесь может быть дистанционное обучение педагогическое или иной направленности.

Какие образовательные программы могут быть предложены обучающими структурами? Администратор гостиничного сервиса, арт-директор, библиотекарь, бухгалтер, дизайнер, коуч-тренер, кредитный менеджер, мастер ногтевого сервиса, менеджер торгового предприятия, музыкальный руководитель, няня, социолог, специалист по аудиторским проверкам и т.д.

Но взрослым нелегко бросить привычные дела и начать чему-либо интересующему дополнительно обучаться, ведь многие имеют семью, детей, работу, какие-то постоянные обязательства и т.д. И здесь на помощь может прийти дистанционное обучение. Его могут позволить себе не только молодые и люди среднего возраста, но и представители старшего поколения. Почему нет?

Среди плюсов получения дистанционного дополнительного образования – поступать можно не только летом, так как группы в институтах (центрах) повышения квалификации формируются в течение всего года. Обучаться можно в комфортной обстановке, потому что все процессы проходят через интернет.

Существуют также рассрочки за обучение, а бонус в виде скидки можно заработать, если заранее курс на 100% оплатить.

Это интересно

Возрастных студентов мир знает немало. Один из таких учеников – японец Сегэми Хирата. 15 лет назад он решил изучать поэзию и стал для этого студентом Киотского университета искусства и дизайна. На тот момент дедушке было 85 лет, а закончил он обучение в 96. Еще один возрастной ученик – Алан Стюарт. В 97 лет он получил степень магистра по медицине в одном из американских университетов. Произошло радостное событие в 2012 году. Кстати, получал образование Стюарт в основном заочно, а переписку вел в интернете.

Вот так. Сделали пожилые мужчины вызов самим себе и в итоге своего добились.

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