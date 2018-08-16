Учёные установили причины возникновения зависти. Исследователи считают, что любовь и зависть имеют тесную взаимосвязь... Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Синдром блуждающей мысли

Примерно половину своего времени люди тратят на мысли и неэффективные рассуждения. По мнению психологов, именно это и делает их несчастными.

«Способность думать, представлять ситуации, которые с нами не происходят, – гениальное эволюционное достижение. Вместе с речью это умение характерно только для одного вида на Земле. Но в то же время мыслительный процесс является чрезвычайно эмоционально затратным», – говорит специалист Университета Гарварда Дэнил Гилберт. Он же убеждён, что «синдром блуждающей мысли» является главной причиной плохого настроения, усталости и даже депрессий, сообщает «Утро».

Учёные провели уникальную работу, в которой было задействовано 2250 добровольцев в возрасте от 18 до 88 лет.

Оказалось, что 46,9% времени участники теста тратили на размышления «в общем». И примерно 30% времени они думали вовсе не о том, чем занимались.

«Во многих религиозных и философских учениях процесс абстрактного размышления, рефлексия называется высшим благом человека, возвышающим его над миром. С этим трудно спорить, но счастья такая деятельность явно не приносит», – считают авторы исследования.

МГ: Другими словами, хочешь быть счастливым – выбрось все мысли из головы. Правда, в этом случае не исключено, что о твоём «счастье» задумается кто-то другой... И очень сомнительно, что это доставит тебе удовольствие.

Любовь и зависть

Учёные установили причины возникновения зависти. Как сообщает Science.YoRead.ru, исследователи считают, что любовь и зависть имеют тесную взаимосвязь.

Учёные полагают, что гормоны, которые вызывают у человека позитивные чувства, провоцируют и отрицательные эмоции.

Если вы влюблены, то зависть к другому человеку у вас будет выражена сильнее, чем у остальных людей. Именно гормон любви в несколько раз увеличивает чувство зависти и даже злорадства у человека. Вот уж правда интересно: пришла любовь, а вместе с ней и зависть.

Напомним, ранее исследователи доказали, что любовь длится не более четырёх лет. Мало того, это всего лишь некое «помешательство».

Учёная Хеорхина Монтемайор Флорес считает, что очень важно отличать любовь от симпатии, сексуального влечения, привязанности. Первая фаза влюблённости влечёт за собой выработку особых химических соединений. После этого активируются такие отделы головного мозга, как миндалина, таламус, гипоталамус и гипокампус. Эти участки отвечают за эмоции человека. Проще говоря, влюблённый человек не способен ни о чём думать, кроме как об обожаемом объекте.

Тем не менее, Монтемайор убеждена, что даже самые романтические и сильные чувства не могут длиться больше четырёх лет. Причина заключается в анатомии человека. Кроме того, она уверена в том, что влюблённость – это некое состояние навязчивости, обсессивно-компульсивное расстройство.

Самые сильные чувства, как считают учёные, можно испытать всего лишь один раз в жизни. Это так называемая истинная любовь. Все последующие – всего лишь сексуальное влечение или банальная привязанность.

Помимо всего сказанного, Монтемайор считает, что любовь оказывает негативное влияние на развитие человека. Это состояние снижает его творческую и в целом жизненную активность. К сожалению, любовь контролю не подлежит. Химические соединения в голове человека на стадии влюблённости вызывают зависимость и напоминают состояние жажды или голода.

МГ: Вот тебе и «вечная любовь», и «никогда не забуду»! А это всего лишь химическая реакция, временное помешательство, которое, к счастью, длится недолго. Правда, и за это время влюблённые умудряются совершить немало глупостей...

Большой блеф?

В Сети появилась видеозапись, на которой бывший астронавт США Базз Олдрин рассказывает, что группа космонавтов, которая якобы высаживалась на Луну, никогда там не была. Стоит отметить, что 88-летний Олдрин входил в эту группу. Он поведал миру о заговоре мирового масштаба. По словам мужчины, миссия «Аполлон» была просто мистификацией. Таким образом, догадки конспирологов подтвердились.

Само видео было записано ещё в 2015 году, однако привлекло внимание масс только сейчас. Этот факт вполне можно объяснить: запись совсем непримечательная, она сделана на вашингтонском книжном фестивале. На видео космонавт отвечает на вопросы восьмилетней девочки, которая спросила, по какой причине сейчас никто не летает на Луну. Базз Олдрин ответил, что это невозможно технически, за всё время никто не летал на природный спутник Земли.

Как решили многие пользователи Сети, астронавту надоело врать и он решил поведать правду хотя бы маленькой девочке. Однако некоторые люди склонны считать, что Олдрина просто одолел маразм.

МГ: Стоит отметить, что в американскую высадку давно не верят даже сами жители США. Учёные находят массу доказательств невозможности запустить космические корабли дальше орбиты нашей планеты. Поэтому слова Базза, скорее всего, правдивы.

Земля избавляется от человечества?

Некоторые учёные считают нашу планету живым организмом, и её якобы совсем не устраивает природопользование людей. Именно поэтому Земля уже запустила процессы, которые раз и навсегда избавят её от такого балласта, как человек.

Сорок лет назад специалисты И. Яницкий и В. Макаров заявили, что планеты тоже живые, они способны обмениваться информацией, отправляя и принимая сигналы. Учёные акцентировали внимание публики на трещины в земной коре, в которых совсем другое магнитное поле и иная концентрация газа. Эксперты предположили, что через эти разломы наша планета дышит.

Про обмен сигналами между планетами говорили учёные из Британии Хартман и Карри. Именно они, стоит отметить, являются авторами теории о начале очищения планеты. Земля якобы специально кардинально меняет климат на территориях, чтобы уничтожить людей.

МГ: Есть такая перефразировка высказывания советского биолога, селекционера В. В. Мичурина: «Мы не можем ждать милостей от природы... после того, что мы с ней сделали!» Сдаётся, что в этих полушутливых словах слишком много правды!

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