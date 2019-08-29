Любителям слотов помогут знания о «дисперсии» игровых автоматов

Разумеется, чтобы наслаждаться игрой в любимые слоты, неважно – платно или бесплатно - вовсе не обязательно иметь какие-то особые знания. Однако некоторая информация, помогающая игроку более осознанно выбрать слот, может дать значительное преимущество. Ведь современные онлайн-клубы игровых автоматов, такие как eldo24.org, предлагают такое разнообразие игр, что можно и растеряться... Вот почему знания о различных показателях и отличиях слотов, например, уровнях дисперсии, могут повысить ваши шансы на выигрыш.

Взять, к примеру, популярное среди азартных игроков онлайн-казино Эльдорадо24. Само собой, оператор имеет лицензию и сертификаты, а также безопасные зеркала сайта. И, конечно, здесь имеется как бесплатный режим игры, так и возможность сыграть на деньги. Первый вариант игры идеально подходит для новичков клуба, чтобы они изучили правила, присмотрелись к игровым аппаратам, разработали свою собственную стратегию игры, или же для тех, кто просто хочет расслабиться без риска для кошелька. Надо сказать, в Эльдоклубе просто огромный ассортимент слотов - более 500 машин. Все они предоставлены известными разработчиками. При этом найти тут можно и классику типа одноруких бандитов, и новинки. Нашлось место и настольным, карточным играм, и лотереям, и скретч-картам и другим интересным аппаратам. К слову, у клуба есть и мобильная версия.

Так что же такое дисперсия и как она поможет выбрать слот из нескольких сотен?

Дисперсией называют характеристику слота, показывающую степень риска во время игры. Важно: это не процент выплат (который, как известно, чем выше - тем лучше), а именно показатель «рискованности» автомата. Дисперсию делят на низкую, среднюю и высокую. Первому варианту свойственна высокая частота выпадения призовых комбинаций, но с достаточно низкими коэффициентами (частый, но маленький выигрыш). Высокая дисперсия, напротив, может принести крупный выигрыш, но редко. Этот вариант чаще предпочитают рискованные игроки, любящие азарт больше денег. Впрочем, наибольшим спросом пользуются все-таки среднедисперсионные слоты, которые достаточно часто выдают выигрышные комбинации, пусть и со средними выплатами.

Понятно, что производитель вряд ли открыто укажет на степень дисперсии автоматов, однако его можно вычислить самому – для этого нужно изучить таблицу выплат по различным слотам (доступ об этой информации открыт). Обращаем внимание на максимальные коэффициенты выплат по самым редким комбинациям: до 5 тыс - говорят о низкой дисперсии, до 10 тыс – о средней, более 10-ти – о высокой. Также имеются и другие признаки. Например, если коэффициент комбинации из 5 символов больше, то дисперсия, вероятно, скорее высокая. Поняв принцип дисперсии, вы сможете выработать такую стратегию игры, которая позволит сорвать неплохой куш...

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