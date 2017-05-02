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Любит – не любит? Гаджеты знают ответ

Ксения ДАВЫДОВА   
02 Мая 2017 г.
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Любит – не любит? Гаджеты знают ответ

Современные гаджеты поражают своей функциональностью. Уже придуманы специальные приспособления, помогающие отслеживать состояние здоровья – уровень сахара в крови, артериальное давление и так далее, считающие, сколько шагов сделал хозяин прибора и потерял калорий, как глубоко он нырнул и насколько высоко забрался в горы. При этом мы можем выбрать не только модель телефона или компьютера, но и подобрать красивый номер на www.sim-trade.ru/pages/number/0-0-0-0-0.

Ученые продолжают придумывать все новые и новые приспособления, помогающие человеку, следящие за его состоянием, упрощающие жизнь. Одна из таких интересных и немного сомнительных с этической точки зрения новинок – разрабатываемый челябинскими специалистами нейро-трекер. Это настоящий электронный психотерапевт.

Как сообщают разработчики, прибор создан для предупреждения стресса у человека. Предполагается, что гаджет может распознать стресс и успокоить своего владельца. Ученые работали над прибором больше года, анализируя состояние спортсменов и любителей медитации, которые, как известно, хорошо умеют справляться с состоянием стресса. Предполагается, что браслет с нейро-трекером, как более сложная версия так называемого фитнесс-браслета, будет сигнализировать о накопившемся у хозяине нервном напряжении.

Создатели прибора утверждают, что, распознав стресс, гаджет начнет передавать сигналы, которые, воздействуя на определенные участки мозга, отвечающие за повышенную тревожность, помогут успокоить человека.

Следующий шаг в работе над «успокаивающей машинкой» – создание специального приложения для смартфона, которое позволит фиксировать различные состояния, сохранит данные с браслета, проанализирует и сможет подсказывать, какие ситуации вызывают стресс у хозяина. Разработчики также утверждают, что при помощи гаджета можно будет распознать так называемых энергетических вампиров. То есть прибор покажет, что, находясь рядом с некоторыми людьми, владелец испытывает нервное напряжение. Экран смартфона также покажет, с кем человеку особенно приятно находиться рядом.

Еще одна фишка прибора – распознавать состояние близкого человека, например, ребенка или пожилого. Глядя на показатели браслета, можно будет узнать – грустно или весело человеку, нуждается ли он в поддержке.

Вопрос остается лишь в этике – допустимо ли отдавать машине на рассмотрение наши чувства? Разработчики считают, что гаджет сможет подсказать – настоящая ли любовь, вампир ли близкий человек... Однако ведь далеко не все можно доверить электронике...

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