Лидеров апрельских скандалов в шоу-бизнесе определили пользователи интернета

Издание «Узнай Всё» составило список самых скандальных происшествий в мире шоу-бизнеса за апрель 2018 года и предложило читателям проголосовать за самый возмутительный инцидент. «Плюс» в голосовании рассматривался как «событие меня разозлило», «минус» – как «событие меня не разозлило». Публикуем подробные результаты опроса.

Если рассматривать как основной показатель разницу между голосами «за» и «против», лидером рейтинга апрельских скандалов стала Ксения Собчак, рассердившая верующих публикацией в инстаграме, которую сопровождала фраза «Она была настолько редкой тварью, что к Ноеву Ковчегу пришла одна». «За» инцидент с Собчак проголосовали 7864 пользователя, против – 3500.

Лидером рейтинга по количеству проголосовавших пользователей стала Яна Рудковская (более 10526 голосов «за» и 6900 «против»). В начале апреля продюсер рассказала, что иногда использует телесные наказания в воспитании сына. Как видно по результатам голосования, мнения общественности о правомерности физического насилия в адрес детей разделились.

Также дискуссия развернулась вокруг высказывания Данилы Козловского об агрессивной критике россиянами его фильма «Тренер» (9915 голосов «за», 7524 «против»), реакции пользователей на откровенные фотографии Розы Сябитовой (8751 голос «за», 5400 «против») и слухах о разладе в семье Наташи Королевой и Сергея Глушко (9345 голосов «за» и 6200 «против»).

Издание «Узнай Всё» следит за новостями шоу-бизнеса и ежемесячно публикует голосование за самые громкие скандалы. Ежемесячная аудитория портала превысила 15 млн., в голосовании принимают участие десятки тысяч человек.

Подробнее на сайте: https://uznayvse.ru/interesting-facts/samye-gromkie-skandaly-shou-biznesa-za-aprel-2018-goda.html.

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