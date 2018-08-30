Льется музыка, музыка, музыка...

Трудно найти человека, который бы не любил музыку или оставался к ней совсем равнодушен. По поводу или просто так, в компании или наедине с собой - музыкальный ряд будет всегда кстати. Ошибка считать, что люди старшего возраста любят только что-то из пятидесятых, шестидесятых или семидесятых годов. Возрастные любители музыки в основной массе просто более избирательны, многие считают, что у каждого исполнителя или композитора найдется хоть одно произведение, которое придется по душе.

Наполнить музыкой помещение можно "с помощью" социальных сетей. Часто пользователи на своих страничках в соцсетях создают целые коллекции, добавляя любимые произведения и исполнителей, и время от времени наслаждаются выбранными музыкальными темами. Если нужно куда-то идти или ехать, можно на соответствующих сервисах скачать музыку бесплатно. Например, на флешку. И ехать, напевая приятные слуху мотивы. Выбор на сервисах большой. Это и разные жанры, и разные певцы, и разные музыканты. Хоровое исполнение, оркестровое, сольное, одно произведение с разными аранжировками - любой вкус будет удовлетворен.

Ответить на вопрос "Зачем люди слушают музыку?" можно несколькими пунктами.

Для поднятия и поддержания хорошего настроения. Музыка может улучшить настрой человека, в стрессовых ситуациях с ней иногда легче погрустить и даже выплакаться, чтобы пришло облегчение.

Для развлечения. Кто-то слушает музыку в дороге, кто-то - перед сном. Некоторые виды профессиональной деятельности допускают музыкальный фон во время работы. Например, швеи, изготовители мебели, ювелиры, в общем, прикладных дел мастера, не прочь что-нибудь послушать, пока трудятся.

Музыка может являться предметом разговора в компании. Для поддержания общения можно рассказать о собственных пристрастиях, интересных фактах, жанровой составляющей и т.д.

Музыка, спокойная и негромкая, может отлично расслабить. Некоторые предпочитают для этого приятную классику или музыку для занятий йогой.

По тому, какую человек предпочитает музыку, можно в некоторой степени составить и свое суждение о нем.

Это интересно

Сердце может подстроиться под ритм музыки, которую слушает человек.

Один из изобретателей моделей гитар - речь идет о Лео Фендере - не владел игрой на этом инструменте.

Иногда одна песня или мотив просто "поселяются" в голове. И для такого ощущения есть даже термин - ушной червь.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ