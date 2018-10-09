Легковые зимние модели шинного бренда Viatti в списке лучших товаров Татарстана

Организаторы конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» 2018 года подвели итоги и огласили победителей. Продукция шинного комплекса KAMA TYRES стала лауреатом и дипломантом в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Награды получили несколько моделей шинных брендов Viatti и КАМА.
Республиканский конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» проходит каждый год в рамках программы «100 лучших товаров России». Республика Татарстан среди других субъектов Российской Федерации занимает ведущее положение в реализации. В 2018 году организаторы рассмотрели 451 заявку от 205 предприятий-производителей, организаций, учреждений и мастеров народных и художественных промыслов республики.
Лауреатами конкурса стали модели Viatti Brina Nordico V-522 типоразмера 195/65 R15, ЦМК шины 12.00 R24 КАМА NR 701 и 215/75 R17,5 КАМА NR 201. Также в списке оказались грузовые комбинированные 12.00 R18 КАМА НК-431.
Зимние легковые Viatti Brina Nordico V-522 являются оптимальным выбором для использования в условиях русской зимы. Они сочетают в себе элементы шипованной и фрикционной шины и сохраняют свои свойства как при сильных морозах, так и при плюсовой температуре. Шины обеспечивают хорошее сцепление на льду и при движении по снегу благодаря асимметричному рисунку протектора с дополнительным рядом шипов по краям.
Для грузовиков и автомобилей повышенной грузоподъёмности разработаны ЦМК шины КАМА NR 701. Они обладают способностью адаптироваться к дорожному полотну и предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от –45°С до +55°С.
Для установки на ведущую ось автомобиля, езды по асфальтовому покрытию, пересечённой местности и грунтовым дорогам сконструирована ЦМК шина КАМА NR 201. Оригинальный дизайн протектора обеспечивает отличные показатели сцепления на сухой и на мокрой дороге.
Для передвижения в условиях бездорожья и на мягких грунтах предназначены грузовые комбинированные КАМА НК-431. Благодаря рисунку протектора они отличаются хорошей самоочищаемостью. Помимо этого, конструкция шины, регулируемое давление и направленный рисунок протектора повышенной проходимости обеспечивают проходимость в различных дорожных условиях.
Нешипованные зимние шины 195/65R15 Viatti Brina V-521 стали дипломантом I степени. Расположение шашек выполнено со сдвигом относительно друг друга в продольном направлении. Это способствует максимальному уменьшению уровня шума. Хорошие сцепные свойства шины при движении в повороте обеспечивает асимметричный рисунок протектора. А повышение курсовой устойчивости автомобиля - поперечно-продольные канавки, которые имеют точно рассчитанные углы наклона относительно направления движения.
«Получение данных наград только подтверждает высокое качество продукции KAMA TYRES. Сегодня компания производит надёжные шины для всех видов автомобильного транспорта. Наша продукция пользуется спросом и доверием не только простых автовладельцев, профессиональных водителей, спортсменов, но и мировых автоконцернов», – отметил Андрей Бутон, заместитель директора по маркетингу Торгового дома «Кама».
Справка
KAMA TYRES – шинный комплекс группы ПАО «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ • Ежедневные притчи • С ума сойти! • Старость в радость • Видеонастроение дня • Психология и стиль жизни • Мода для пожилых •
- Расскажите об этом своим друзьям!
ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Говорящий кот и другие
Многие наверняка слышали, как говорят попугаи. Намного меньше тех, кто слышал речь ворон или скворцов. А уж таких, кто имеет опыт словесного общения с собакой, котом, слоном, дельфином, – считанные единицы. Б...
Идолы и боги древней Руси
Так ли сильно русское православие отличалось от язычества? Историки и этнографы давно отметили, что после Крещения Руси многие древние языческие боги отнюдь не потеряли своих почитателей. Просто этих богов ст...
Тайны Леонардо да Винчи
Леонардо да Винчи – один из титанов Возрождения, итальянский живописец, скульптор, архитектор, учёный и инженер. Неутомимый учёный-экспериментатор и гениальный художник, Леонардо да Винчи остался в истории си...
В старости время идёт быстрее
Ученый физик-биолог, доктор Митра задался вопросом – почему с возрастом ощущение движения времени ускоряется. На это его натолкнула притча о том, чем отличается детство от старости: в детстве быстро проходит ...
Таинственная Земля Санникова
…Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется — жизнь…
Гаснут, уплывают вдаль последние ноты этой чудесной старой песни. Словно затихающие трубные клики белых полярных птиц, летящих от пу...
Океанская бездна
– Я находился с вечера в море, примерно километрах в 5–6 от берега, – сообщил 14 ноября 1998 года корреспонденту журнала «Эуропео» рыбак Тони Памака из приморского города Тронте, Адриатика. – Около четырёх ча...
Как не пропустить импотенцию?
Симптомы эректильной дисфункции многие мужчины принимают за временную усталость, связывают данное нарушение с недосыпанием и психологическими проблемами. Но легкомысленное отношение к проблеме может усугубить...
Церковный православный календарь на 2012 год
Россия – исконно православная страна, и к религиозным праздникам у нас всегда относились с особым почтением даже те люди, которые не считают себя людьми религиозными и в церковь заглядывают только по праздник...
Ни слова о тёщах!
Совет лондонского района Барнет выпустил буклет, в котором описал особенности британского юмора и предостерёг чиновников от употребления шуток в беседах. Как пишет The Daily Telegraph, представителям совета, ...
Верую, Господи, помоги моему неверию!
Имена тех, кто был окружён земной славой, часто забываются, но в памяти из далёкой древней истории остались имена святых угодников, дающих и сегодня помощь от того или иного недуга. А что же мы знаем об этих ...
Пенсии в 2017 году – последние новости
В пенсионной системе России в 2017 году произойдут изменения, которые коснутся всех участников системы обязательного пенсионного страхования: и нынешних, и будущих пенсионеров, а также работодателей, сообщает...
Когда небо раскололось...
Через 102 года после падения в тунгусской тайге знаменитого небесного тела учёным наконец-то удалось определить место падения одного из его осколков и изучить необычный состав вещества этого космического приш...
Next
Prev
Международный день пожилых людей
1 октября во многих странах мира отмечается Международный день пожилых людей. Пенсионный фонд России выступает одним из главных государственных институтов страны для пожилых граждан, обеспечивая различные ...
По всей стране проходят уроки пенсионной грамотности
В школах, средних и высших учебных заведениях всех регионов России начинаются уроки пенсионной грамотности. Тысячи специалистов территориальных органов Пенсионного фонда России отправляются в школы, вузы и сс...
МИР - полезный пластик для пенсионеров
Банковские учреждения предлагают для пенсионеров ране продукты. Например, пластиковые карты. В последнее время много информации дается о карте МИР. Это национальная банковская карта. Она удобна тем, что опера...
Еще раз о кредитовании пенсионеров
Граждане России часто пользуются разными кредитными продуктами. По итогам текущего года Центробанк прогнозирует рост кредитования. Его динамика может составить от 19% до 22%. Прогноз на предприятия и финансов...
Ни капли мимо
Рачительный москвич экономил и при Александре I, и при Керенском, и при военном коммунизме. Делали сальные свечи, чтоб не покупать восковые. Производили спички с двумя головками. Мыли и сушили на батареях "ру...