«Льдинный материк»: имя, данное Антарктиде русскими мореплавателями

27 января 1820 года, первая русская антарктическая экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева открыла шестой континент Земли.

О существовании некого антарктического региона догадывались еще древние греки, но достичь его удалось лишь в 19 веке.

С благословения царя Александра I, в июле 1819 года из Кронштадта стартовала первая русская антарктическая экспедиция.

Начальником был назначен капитан второго ранга Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, под его командованием шел трехмачтовый шлюп «Восток». Лейтенант Михаил Петрович Лазарев стал капитаном шлюпа «Мирный».

Перед опытными мореплавателями поставили задачу любой ценой продвинуться к Южному полюсу как можно ближе, «открывая по пути неизвестные земли».

Через шесть месяцев после отплытия, 27 января 1820 года заветный новый материк показался первопроходцам.

Желая убедиться в безошибочности своего открытия, Беллинсгаузен трижды попытался подойти к самой земле. Суда обошли почти весь материк, но выйти на берег так и не удалось.

Плавание продолжалось 750 дней. Были открыты 28 островов в южных морях и неизвестный прежде континент. Южный полюс предстал перед экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева как толща льда, усыпанная буграми. Они назвали обнаруженную землю «льдинный материк».

«Антарктическим материком» ее окрестил в 1840 году американский морской офицер и исследователь Чарлз Уилкс, руководивший картографическим департаментом ВМС США.

Первое официальное использование названия «Антарктида» в качестве имени континента в 1890-х приписывается шотландскому картографу Джону Джорджу Бартоломью.

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По инф. pnp.ru

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