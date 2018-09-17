Лариса Долина хочет еще детей и внуков!

Певица предпочла избежать темы личной жизни и разборок с бывшим мужем, но с удовольствием рассказала об отношениях с дочерью и внучкой.

В своем недавнем интервью на телепрограмме «Привет, Андрей» Лариса Долина рассказала Андрею Малахову о своей новой жизни, а вот о своем разрыве с Ильей Спицыным предпочла умолчать. Вокруг этой истории появляется масса слухов и деталей, но сама артистка традиционно не желает распространяться о сокровенном. Так случилось и в этой программе. Женщина рассказала о своих летних каникулах, которые она провела вместе с дочерью и внучкой.

«Тут мы гуляем, отдыхаем на море, загораем, купаемся. Не могу сказать, что нам не хватает общения с кем-то, как-то втроем хорошо, и нет никакой прислуги, все сами делаем: готовим, убираемся. Зачем жить без детей, какой в этом смысл? Я хочу еще детей и внуков», - поделилась Лариса Александровна.

Шестилетняя внучка Саша является любимицей звездной бабушки. На программе она выступила в качестве соведущей и также рассказала о своих успехах в стезе шоу-бизнеса. Оказалось, что у девочки есть свой блог, который ведут ее родители, а также уже появился талант к музыке, который Долина активно развивает и ходит с внучкой по разного рода мероприятиям.

Из всего вышесказанного следует, что Лариса Александровна является семейным человеком и в интересах финансов или бизнеса ни за что не откажется от своих любимых родных и проведет время с ними. Она является отличной матерью и бабушкой и желает стать чьей-то наставницей еще не раз, потому активно намекает дочери на продолжение рода.

По инф. vistanews.ru

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