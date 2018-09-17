|
Лариса Долина хочет еще детей и внуков!
|По инф. vistanews.ru
|17 Сентября 2018 г.
|
Певица предпочла избежать темы личной жизни и разборок с бывшим мужем, но с удовольствием рассказала об отношениях с дочерью и внучкой.
В своем недавнем интервью на телепрограмме «Привет, Андрей» Лариса Долина рассказала Андрею Малахову о своей новой жизни, а вот о своем разрыве с Ильей Спицыным предпочла умолчать. Вокруг этой истории появляется масса слухов и деталей, но сама артистка традиционно не желает распространяться о сокровенном. Так случилось и в этой программе. Женщина рассказала о своих летних каникулах, которые она провела вместе с дочерью и внучкой.
«Тут мы гуляем, отдыхаем на море, загораем, купаемся. Не могу сказать, что нам не хватает общения с кем-то, как-то втроем хорошо, и нет никакой прислуги, все сами делаем: готовим, убираемся. Зачем жить без детей, какой в этом смысл? Я хочу еще детей и внуков», - поделилась Лариса Александровна.
Шестилетняя внучка Саша является любимицей звездной бабушки. На программе она выступила в качестве соведущей и также рассказала о своих успехах в стезе шоу-бизнеса. Оказалось, что у девочки есть свой блог, который ведут ее родители, а также уже появился талант к музыке, который Долина активно развивает и ходит с внучкой по разного рода мероприятиям.
Из всего вышесказанного следует, что Лариса Александровна является семейным человеком и в интересах финансов или бизнеса ни за что не откажется от своих любимых родных и проведет время с ними. Она является отличной матерью и бабушкой и желает стать чьей-то наставницей еще не раз, потому активно намекает дочери на продолжение рода.
Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"
...И много других публикаций на эту тему
Загрузка...
ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Next Prev
Говорящий кот и другие
Многие наверняка слышали, как говорят попугаи. Намного меньше тех, кто слышал речь ворон или скворцов. А уж таких, кто имеет опыт словесного общения с собакой, котом, слоном, дельфином, – считанные единицы. Б...
Идолы и боги древней Руси
Так ли сильно русское православие отличалось от язычества? Историки и этнографы давно отметили, что после Крещения Руси многие древние языческие боги отнюдь не потеряли своих почитателей. Просто этих богов ст...
Тайны Леонардо да Винчи
Леонардо да Винчи – один из титанов Возрождения, итальянский живописец, скульптор, архитектор, учёный и инженер. Неутомимый учёный-экспериментатор и гениальный художник, Леонардо да Винчи остался в истории си...
В старости время идёт быстрее
Ученый физик-биолог, доктор Митра задался вопросом – почему с возрастом ощущение движения времени ускоряется. На это его натолкнула притча о том, чем отличается детство от старости: в детстве быстро проходит ...
Таинственная Земля Санникова
…Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется — жизнь… Гаснут, уплывают вдаль последние ноты этой чудесной старой песни. Словно затихающие трубные клики белых полярных птиц, летящих от пу...
Ограбили саму большую в мире гардеробную. Теперь ее хозяйке придется купить много новых сумок
Неизвестный злоумышленник похитил у жительницы Айовы Терезы Ромер, владелицы самой большой гардеробной в США, модные вещи и драгоценности на общую сумму миллион долларов.
Океанская бездна
– Я находился с вечера в море, примерно километрах в 5–6 от берега, – сообщил 14 ноября 1998 года корреспонденту журнала «Эуропео» рыбак Тони Памака из приморского города Тронте, Адриатика. – Около четырёх ча...
Церковный православный календарь на 2012 год
Россия – исконно православная страна, и к религиозным праздникам у нас всегда относились с особым почтением даже те люди, которые не считают себя людьми религиозными и в церковь заглядывают только по праздник...
Как не пропустить импотенцию?
Симптомы эректильной дисфункции многие мужчины принимают за временную усталость, связывают данное нарушение с недосыпанием и психологическими проблемами. Но легкомысленное отношение к проблеме может усугубить...
Ни слова о тёщах!
Совет лондонского района Барнет выпустил буклет, в котором описал особенности британского юмора и предостерёг чиновников от употребления шуток в беседах. Как пишет The Daily Telegraph, представителям совета, ...
Верую, Господи, помоги моему неверию!
Имена тех, кто был окружён земной славой, часто забываются, но в памяти из далёкой древней истории остались имена святых угодников, дающих и сегодня помощь от того или иного недуга. А что же мы знаем об этих ...
Пенсии в 2017 году – последние новости
В пенсионной системе России в 2017 году произойдут изменения, которые коснутся всех участников системы обязательного пенсионного страхования: и нынешних, и будущих пенсионеров, а также работодателей, сообщает...
Когда небо раскололось...
Через 102 года после падения в тунгусской тайге знаменитого небесного тела учёным наконец-то удалось определить место падения одного из его осколков и изучить необычный состав вещества этого космического приш...
Next Prev
Еще раз о кредитовании пенсионеров
Граждане России часто пользуются разными кредитными продуктами. По итогам текущего года Центробанк прогнозирует рост кредитования. Его динамика может составить от 19% до 22%. Прогноз на предприятия и финансов...
Ни капли мимо
Рачительный москвич экономил и при Александре I, и при Керенском, и при военном коммунизме. Делали сальные свечи, чтоб не покупать восковые. Производили спички с двумя головками. Мыли и сушили на батареях "ру...
Антон Дроздов принял участие в Международной выставке «ИнваЭкспо. Общество для всех»
Председатель Правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов посетил Международную специализированную выставку «ИнваЭкспо. Общество для всех», которая проходит в Москве, на ВДНХ, с 12 по 14 сентября.
"Заморозка накопиловки" продолжится, как минимум, еще на 2021-й год
Глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил, что «заморозка» пенсионных накоплений по всей вероятности будет продлена еще на год — до 2021 года включительно. Об этом сообщает «Интерфакс».
Что делать, если вас затопили соседи сверху?
Какие меры предпринять, если вас затопили соседи из квартиры сверху? Отвечает юрисконсульт ООО «Эксперт-право» Людмила Сысоева:
"Объегорить" государство не удалось: петербурженку будут судить за неправедно начисленную пенсию
В Петербурге утверждено обвинение против пожилой женщины, незаконно получившей пенсию, сообщили «Росбалту» в пресс-службе прокуратуры города.
Набор социальных услуг: выбор необходимо сделать до 1 октября
Пенсионный фонд России напоминает, что федеральные льготники, имеющие право на набор социальных услуг, могут выбрать форму его получения: натуральную или денежную. Натуральная форма предполагает предоставлен...
В Новосибирске пройдет 5-я Спартакиада пенсионеров России
С 23 по 26 августа 2018 года в Новосибирске состоится финал 5-ой Спартакиады пенсионеров России. В нем примут участие порядка 600 спортсменов-любителей из 65 регионов РФ и семи зарубежных стран: Беларуси, Гер...
Дети, родители которых неизвестны, имеют право на социальную пенсию
С 2018 года в России введен новый вид социальной пенсии – для детей, оба родителя которых неизвестны. Размер новой пенсии с 1 апреля составляет 10360,52 рубля. Она выплачивается до достижения ребенком 18 лет,...
55 тысяч обращений к электронным сервисам ПФР поступает ежедневно через личный кабинет гражданина
Каждый год все больше людей подключаются к личному кабинету гражданина на сайте Пенсионного фонда России и используют его, чтобы получать государственные услуги в электронной форме. 2018 год не стал исключени...
Метры и сотки
В России меняется порядок расчета налога, который платят граждане за свою недвижимость: дома, квартиры, земельные участки, гаражи и машино-места. Такие поправки подписал президент Владимир Путин. - "Российска...
Эксперты оценили влияние роста НДС на коммунальные платежи
В связи с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) в России с 18 до 20 процентов совокупный платеж населения за коммунальные услуги следующим летом может вырасти на 7,5 процента. Для сдерживания роста...
За первое полугодие российские семьи распорядились материнским капиталом на 137 млрд рублей
За шесть месяцев 2018 года Пенсионный фонд России выдал 328,3 тыс. сертификатов на материнский капитал и удовлетворил 382 тыс. заявлений семей о распоряжении средствами на общую сумму 137,2 млрд рублей.
Законно ли отключить электричество за долги?
Согласно нормам Гражданского кодекса, энергосбытовые организации не могут в одностороннем порядке расторгать договор с физическими лицами. Проще говоря, прежде чем вам «отрезать провода», коммунальщики обяза...
Тэги:
У нас есть похожие статьи и новости: