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Лабораторные столы для кабинета химии: Какие бывают виды лабораторных столов, основные характеристики и комплектации
Ксения ДАВЫДОВА   
14 Января 2020 г.
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Лабораторные столы для кабинета химии: Какие бывают виды лабораторных столов, основные характеристики и комплектации

В школьных кабинетах химии для обучения основам науки, проведения опытов важно использовать специально предназначенные лабораторные столы для кабинета химии. Завод лабораторной мебели «СОВЛАБ» предлагает тщательно продуманные, полностью безопасные поверхности для учеников и учителей.

Лабораторные столы для кабинета химии. Какие бывают виды лабораторных столов, основные характеристики и комплектации.

Каталог столов для проведения химических опытов

Стол демонстрационный для кабинета химии незаменим для проведения занятий, испытаний. Такие изделия должны соответствовать повышенным требованиям безопасности, эргономичности, долговечности. Поверхность столов для кабинета химии в школе имеет специальное покрытие, стойкое к агрессивным и красящим реагентам, которые не влияют на внешний вид и функциональность изделий. Парты в кабинет химии и учительские помогают обеспечить качественный и эффективный процесс обучения.

Разберемся, какие бывают столы для кабинета химии – все они представлены в каталоге производителя:

  • ученические столы для кабинета химии. Они имеют сваренный металлический каркас, покрытый порошковой краской, они производятся из влагоустойчивой ДСП с ламинированным пластиком на поверхности. Поверхность устойчива к кислотам, щелочам, растворителям и резким перепадам температурного режима. А также они имеют нишу, бортики, полку вдоль поверхности;
  • столы для учеников с выдвигающимся блоком – в них предусмотрена подъемная секция для хранения реактивов;
  • демонстрационные столы – используются в комплекте с учительскими, оснащены розетками и специальным ящиком. Преимущество таких моделей – наличие керамического покрытия столешницы, которое отличается повышенной стойкостью к воздействию химикатов.

Выбирать виды столов для кабинета химии следует, исходя из того, какие опыты проводятся, какая площадь кабинета и есть ли место для подключения моек.

Лабораторные столы для кабинета химии. Какие бывают виды лабораторных столов, основные характеристики и комплектации.

Комплектация лабораторных столов

Предлагаемые в ассортименте столы для кабинета химии с бортиками помогают школьникам наблюдать за опытами и самим проводить испытания с реагентами, химическими веществами. Каждая модель разработана дизайнерами с учетом эргономики и практичности. В них предусмотрены следующие характеристики:

  • мойка. Такой стол для кабинета химии с сантехникой позволяет быстро смыть реагенты при попадании на кожу или на столешницу;
  • наличие специального пластика на поверхности – с него можно быстро вытереть все пятна. Пластик полностью экологичен и безопасен для здоровья детей, не выделяет токсических веществ;
  • подставки для штативов и колб способствуют грамотному расположению реагентов и тетрадей на столе.

В каталоге можно выбрать мебель для лабораторий, которая поможет безопасно проводить опыты, лабораторные испытания с различными веществами. Такая лабораторная мебель станет надежным помощником в кабинетах химии, физики, биологии, чтобы ученики могли рассмотреть детали проводимых опытов на практике.

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