Квартиры-студии: стоит ли покупать?

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Начиная с давнего решения японских властей для обеспечения густонаселённых районов городов доступным жильём, заканчивая модой американской молодёжи середины XX века. Квартиры-студии уже довольно давно появились на рынке недвижимости, хотя в нашей стране заниматься подобными решениями целенаправленно стали довольно недавно. Но в чём же заключается особенность квартир-студий и стоит ли тратить деньги на покупку такого жилья?
Основное отличие квартиры-студии от обычного жилья – полное отсутствие перегородок. Конечно, санузел будет закрыт стенами от остальной части жилплощади, но вот других перегородок в такой квартире не найти. Полностью свободное пространство, в котором нет четкого разделения между гостиной, кухней и спальней.
Одно из главных преимуществ квартир-студий заключается в их низкой стоимости, если брать в расчёт эконом-сегмент рынка недвижимости. Так, купить квартиру-студию в Нижнем Новгороде и других городах нашей родины, обычно, можно дешевле, чем привычную нам жилплощадь из-за банальной экономии пространства. Планировка такой квартиры позволит уменьшить число квадратных метров, а вместе с ним и стоимость жилья в целом.
Но квартиры-студии нельзя назвать строго экономным решением, ведь такую планировку можно найти и в элитных новостройках. Подобное жильё нередко покупают из-за его почти безграничных возможностей. Здесь можно максимально эффективно организовать всё пространство квартиры, чтобы она выполняла необходимые для вас цели и задачи.
Кто-то захочет пожертвовать часть гостиной ради кухни, а другим понадобился сделать совершенно необычный дизайн окружающего пространства, расставив все предметы мебели в квартире вне привычного стандарта – в квартире-студии всё это можно устроить с лёгкостью, лишь бы были идея и желание.
В то же время покупать такую квартиру захотят люди, которые любят ощущение свободы. Дизайнеры и так нередко рекомендуют правильно организовывать своё домашнее пространство, чтобы дом казался больше, а в квартире-студии такое происходит само по себе из-за отсутствия перегородок.
Здесь же можно вспомнить про американскую молодёжь, которая полюбила эти студии за отличную акустику и удобство для проведения вечеринок и приёма гостей.
Впрочем, квартиру-студию можно запросто назвать палкой о двух концах. То же отсутствие перегородок в жилье приводит к некоторым трудностям. В такой квартире непросто уединиться, она не всегда подойдёт для больших семей, да и подобная жилплощадь требует грамотных дизайнерских решений, чтобы максимально правильно использовать открытое пространство. Но если вы всё-таки готовы к открытости и возможностям такой планировки, квартира-студия поможет реализовать даже самые смелые желания.
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