Курьер: услуга и работа

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Если где-то прозвучало слово "курьер", то на ум приходит полюбившийся не одному поколению одноименный фильм Карена Шахназарова - "Курьер". В киноленте курьером был главный герой - обаятельный, забавный парень, попадающий в разные ситуации, порой смешные, а иногда и грустные. В современном мире курьера может представлять уже не один человек, а целая команда, которая имеет широкий спектр услуг в данном направлении. Профессионалы берут на себя ответственность за доставку сообщений, писем, посылок, цветов, лекарств, продуктов и иных грузов. Необходимое должно попасть в руки к адресату вовремя, в целостности и сохранности и с соблюдением конфиденциальности (частое условие).
Найти курьерскую компанию легко практически в любом городе, в столице РФ тоже работают службы экспресс доставки. Исполнение в местных фирмах часто разграничивается двумя параметрами: по Москве и за МКАД. При обработке заявки с клиентом оговаривается время, когда должен быть доставлен заказ. Например, день в день, к назначенному времени или по происшествии какого-то срока. Доставка может быть осуществлена при помощи автомобиля или пешим способом. Специалистам службы также необходимо знать вес отправляемого груза.
С курьером можно оправить разные "посылки". Вложимым могут быть торты, документы, ключи, билеты и многое другое. Необходимо, к примеру, пожилой женщине забрать лекарства из аптеки, - можно воспользоваться курьерской службой. В общем, информацию о том, что существуют люди или компании с такими услугами, нужно держать в голове.
Еще курьером можно подработать, вакансий на рынке труда по этой стезе достаточно. Людям среднего возраста наверняка такая занятость и не подойдет, а вот представителям молодого поколения и людям жизненного периода 60+ может показаться интересной. Молодые могут использовать работу курьером как старт своей карьеры, а взрослые наоборот в качестве заключительного аккорда трудовой деятельности.
Плюсы работы курьером в том, что особые навыки, которым действительно сложно обучиться, здесь не требуются. Опыт работы в данной сфере тоже может быть не обязателен. Предлагается часто гибкий график, что вполне может утроить человека, получающего пенсионное пособие от государства. Пенсия и подработка дадут вместе неплохой ежемесячный доход. Пенсионеры, которые за рулем, могут устроиться водителем-курьером. Эта вакансия в зарплате оценивается выше, чем просто курьер. Только вот ориентируясь на опыт героя фильма "Курьер", не стоит попадать при исполнении своей работы ни в смешные, ни в грустные ситуации. А лучше выполнить заявку точно, в соответствии со всеми указанными клиентом условиями.
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