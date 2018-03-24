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Курьер: удобная услуга и работа для людей в возрасте
Ксения ДАВЫДОВА   
24 Марта 2018 г.
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Курьер: удобная услуга и работа для людей в возрасте

В российских регионах на сегодняшний день работает много служб курьерской доставки. Это очень удобный сервис. И для людей пожилого возраста тоже.

В любой момент, если есть необходимость что-то кому-то передать, можно вызвать себе курьера и отправить необходимое нужному адресату. Есть, конечно же, курьерская служба в Москве. Здесь можно оформить заказ для доставки день в день, на определенное время, в выходные дни. Что можно отправить с помощью курьерской службы? Документы, билеты, ключи, продукты, лекарства, цветы, подарки и т.д. Заказ можно сделать без регистрации, посмотреть, сколько будет стоить услуга сразу на сайте, а оплату произвести по прибытии курьера. Очень удобно.

Еще курьером можно подрабатывать. Для кого-то эта профессия стала стартом, чтобы получить опыт работы. А для пенсионеров это может быть дополнением к получаемой пенсии. Людей возрастной категории могут взять на такую работу. Не сказать, что в крупную фирму, где нужна изрядная скорость и оборотистость сотрудника. Но в среднего или совсем небольшого формата предприятие – вполне. Например, в информационном агентстве (средстве массовой информации) курьер может забирать почтовую корреспонденцию из двух-трех установленных мест один-два раза в неделю. Занятость неполная, но дополнительный доход будет кстати. Тем более это и общение, и определенное вовлечение в социум. Плюсов много.

Теперь о требованиях. Высшее образование вряд ли потребуется и для крупного предприятия. В основном рекрутинговые агентства и непосредственно сами работодатели спрашивают документ, подтверждающий наличие среднего образования. Куда ехать, что забирать, куда доставить и как общаться, научат во время стажировки. За время обучения будущий курьер должен понять, как заполняются почтовые и ряд иных документов, освоить тонкости приема заказа и подачи отчета о его выполнении, освоить способы решения конфликтных ситуаций и т.д.

Минусы в каждой профессии тоже встречаются. У курьеров это, например, необходимость выполнения работы несмотря даже на самые неблагоприятные погодные условия.

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Примерно столетие назад доставка писем и посылок считалась очень скоростной, если на это было потрачено не больше полугода.

За нехорошую новость царский посыльный мог расстаться с жизнью.

В России курьерская почтовая служба была организована в семнадцатом веке.

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