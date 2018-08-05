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Купить "трешку" - не прогадать

Ксения ДАВЫДОВА   
05 Августа 2018 г.
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Купить "трешку" - не прогадать

Когда приобретаешь в собственность квартиру, жизнь становится более комфортной. А до финальной части этого процесса люди всегда стоят перед выбором, на каком варианте остановиться. Многие клиенты риелторских агентств интересуются, к примеру, трехкомнатной жилплощадью. Трехкомнатная квартира не намного отличается по цене от "двушки", но возможностей в ней гораздо больше. Современные "трешки" имеют по крайней мере три изолированных друг от друга помещения. И если приобретателями являются представители разных поколений, допустим, дети, родители и внуки или бабушки-дедушки, внуки и правнуки, то у каждой семьи и отпрысков при трехкомнатном варианте будет свой собственный угол.

3-х комнатная квартира может понадобиться в любом городе. В Воронеже, к примеру, можно для поиска обратиться сюда: https://voronezh.etagi.com/realty/trehkomnatnye-kvartiry/. Здесь реализуются разные варианты квартир. За жилплощадь можно расплатится сразу или рассмотреть квартиру в ипотеку. Ценовой диапазон - от около 2 миллионов до восьми. Все зависит от года возведения строения, его месторасположения, близлежащей инфраструктуры (больницы, магазины, остановки общественного транспорта и т.д.). Трехкомнатные квартиры - ходовые, в отличие от 4-х и пятикомнатных.

В трехкомнатной квартире, при совместном проживании людей разных поколений, у взрослой пары будет свое личное пространство. Если пенсионеры проживают одни, у них будет возможность оборудовать себе отдельные спальни и зал или совместную спальню, зал и гостевую комнату. Если необходимы для жизни только спальня и зал, можно, преодолев бюрократические процедуры, сместить перегородку между помещениями или вовсе избавиться от нее.

Еще стоит вопрос о типе жилья: новостройку выбрать или вторичку. Новое жилье даже класса "эконом" по своей планировке чаще лучше, чем "эконом"-вторичка. Квартиры предлагаются в больших случаях с изолированными комнатами. Длинные широкие коридоры, вместительные лоджии и т.д. Плюсов очень много Есть застройщики, предлагающие квартиры только с внешними стенами, внутреннее расположение диктует покупатель. Тоже весьма удобно.

У вторички также много положительных сторон. Например, при покупке жилья уже имеется "обжитой" район с развитой инфраструктурой, наличие соседей, о которых все известно, отсутствие необходимости доводить до совершенства черновой (как иногда в новостройках) вариант отделочных работ и т.д.

Что в итоге выбрать - решит хозяин. Но зачастую трехкомнатная жилплощадь является отличным компромиссом между жизнью в довольно сильной изоляции от родных и их присутствием, но в дозированном, оптимально устраивающем варианте.

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