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Культпоход: кино

Ксения ДАВЫДОВА   
12 Января 2018 г.
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Культпоход: кино

Современные пенсионеры теперь не сидят на лавочках возле дома, а активно участвуют в жизни и стремятся разнообразить свой досуг, наполнить его яркими событиями, как говорится, по полной программе. Например, знакомятся с разными видами искусства. Возьмем, кино. На премьерные показы, встречи актеров со зрителями старшее поколение ходит с большим удовольствием. Здесь и отличное времяпрепровождение, и общение, и в чем-то показ себя, ведь навести внешний лоск перед культурным походом ничто не может мешать.

В помощь также Всемирная паутина, которая предоставляет возможность посмотреть заинтересовавшее кино, не покидая стен родной квартиры. Есть множество ресурсов, на которых размещены биографии актеров, списки фильмов с их участием и сразу ссылки к кинопродуктам. Так что можно ознакомиться с творчеством давно или недавно полюбившегося артиста в короткие временные рамки и в достаточно полном объеме. Есть люди искусства, которые создают мэшапы. Это микс двух звуковых или кинематографических произведений, который в итоге дарует миру что-то абсолютно новое. Чтобы понять, какие произведения в итоге получаются, стоит поинтересоваться и этим направлением. Информацию о нем и сами мэшапы можно найти в Интернете.

Существуют своего рода навигаторы по разным кинематоргафическим конкурсам. Фильмы-лидеры потом можно взять на заметку и устроить в свободное время себе приятный просмотр.

А сколько сейчас выпускается интереснейшей документалистики. И какие только темы не поднимают авторы в работах такого жанра. Можно узнать о тайнах космоса или человеческого мозга, о самых невероятных открытиях в разных областях науки, о выдающихся спортсменах, художниках, мыслителях, врачах, танцорах или представителях других профессий, о необычных городах и производствах, явлениях природы, животных и многое другое.

На интернет-площадках киноленты размещены в рубриках разных жанров. Вестерны и драмы, аниме и детективы, фильмы военной тематики и музыкальные, приключения и фантастика и т.д. Определиться любому человеку, в том числе и взрослому, очень просто и удобно.

Особо активные и неравнодушные люди могут оставить о просмотренной киноленте свой отзыв. В положительном или отрицательном ключе будет мнение – зависит от вкусов и пристрастий человека. Единомышленников, которые также увлечены сферой кино, можно найти на разных тематических форумах или в группах в социальных сетях.

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