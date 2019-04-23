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Кулич и яйца — главное украшение пасхального стола. Как избежать ошибок?
По инф. rosbalt.ru   
23 Апреля 2019 г.
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Роспотребнадзор разместил на своем сайте рекомендации по выбору продуктов к Пасхе. Ведомство советует особенно тщательно выбирать покупные куличи.

Кулич и яйца — главное украшение пасхального стола. Как избежать ошибок?

В первую очередь нужно прочитать его состав: в качественном куличе используются натуральные ингредиенты: яйца (не яичный порошок), сливочное масло (не маргарин) и натуральный сахар, а не подсластитель. Верхушка кулича должна быть сухой, а если она подмокла, кулич может испортиться еще до окончания срока годности.

Яйца также следует выбирать тщательно: они должны быть ровными, гладкими, равномерно окрашенными, без повреждений скорлупы, без перьев, следов помета и крови. Перед варкой и покраской яйца нужно тщательно помыть под проточной водой и с мылом, советуют в Роспотребнадзоре. Варить яйца нужно не менее 10 минут с момента закипания, чтобы исключить возможность заражения сальмонеллезом. Красить яйца лучше всего только специальными пищевыми красителями либо традиционной луковой шелухой. Хранить яйца следует в холодильнике.

Покупать продукты к Пасхе, отметили в ведомстве только в магазинах, не брать ничего с рук или с машин.

Пасха в этом году отмечается 28 апреля.

По инф. rosbalt.ru

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