Кухонная техника: где стоит посмотреть, требования к приборам для пожилых, особенности выбора плит

Работать безопасно и эффективно на кухне помогает разная бытовая техника. Она должна быть не только грамотно подобрана, чтобы соответствовать всем нуждам хозяев, но и удачно расставлена.

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Основные требования, которые предъявляются к кухонной технике для пожилых людей

Есть ряд требований, которые предъявляются к кухонной технике, приобретаемой для пожилых людей.

Самое первое - это простота в части управления. Вся "продвинутость" техники должна быть понятна человеку пенсионного возраста.

Также техника должна по максимуму быть самостоятельной. Это касается функции автоотключения, ведь некоторые люди (не только пожилые, но и молодые) попросту забывают выключать технику.

Панель управления с разными надписями должна быть зрительно комфортной. Лучше, когда кухонная техника снабжена звуковыми эффектами. Сигнал о завершении может подать "микроволновка", электрическая плита, холодильник - когда недозакрыт и т.д.

Плита для приготовления блюд - королева кухни

Практически ни одна кухня не обходится без плиты, на которой люди готовят себе разные блюда. Чтобы выбрать такую технику, нужно учитывать коммуникации дома проживания. Если дом газифицирован, там устанавливают газовые плиты. При выборе такой плиты необходимо обратить внимание на оснащение техники системой газ-контроля.

Для иных домов хозяева приобретают электрические. Эти плиты обладают большим функционалом, чем газовые, они могут быть снабжены разными программами, участие человека в процессе готовки при этом минимально.

Есть еще комбинированные виды плит, которые снабжены и газовыми, и электрическими конфорками. Такие варианты техники удобны в тех случаях, если подача газа осуществляется нерегулярно, а электроснабжение при этом стабильное.

Для пожилых людей более привычным является механическое регулирование плит. Но если человек разберется еще и с электронным управлением, этот навык будет ему в огромную помощь.

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