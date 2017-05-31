Кухня на заказ: экономим своими руками

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Согласитесь, что мебель, изготовленная по индивидуальному заказу, гораздо лучше вписывается в домашнюю обстановку: ведь и ее размеры, и цветовые решения максимально соответствуют помещению. Кто-то скажет, что это, конечно, здорово, но только очень уж дорого – и будет неправ. На самом деле, та же кухня, выполненная на заказ, может стоить гораздо дешевле, чем в мебельном салоне. И эта экономия окажется отнюдь не в ущерб качеству: помимо стандартных шкафчиков и пеналов, такой кухонный гарнитур может включать в себя и вытяжку, и даже стеклянные скинали (такие, например, как здесь - https://decor-skinali.ru/rasschitat-skinali/). Главный секрет здесь заключается в том, что вы можете самостоятельно создать дизайн мебели, рассчитать ее размеры, а затем обратиться в одну из многочисленных фирм по распилу ДСП.
Обычный компьютер, имеющийся сегодня практически в каждом доме, вполне может заменить профессионального дизайнера, большинство которых, как правило, довольно дорого оценивает свои услуги. Вам достаточно лишь отыскать в интернете понравившуюся картинку – а смоделировать на ее основе конкретный макет поможет специальная программа-проектировщик корпусной мебели и интерьера. Самая, наверное, простая из них называется Pro100, и скачать ее на свой компьютер можно все в том же интернете. Работая с ней, сначала вам нужно будет задать размеры помещения, а затем вписать в виртуальную комнату или кухню всю необходимую мебель. Данная программа также позволяет выбирать цвет и фактуру всех элементов гарнитура. После того, как вы справитесь с этой задачей – скидываете получившийся файл на флэшку и направляетесь в фирму по раскрою ДСП.
Там для начала рассчитают точные размеры всех стенок и полок, определят необходимое количество фурнитуры и наметят объемы работ (которые будут включать в себя собственно распил, а также кромкование и присадку). Эта работа на профессиональном языке именуется деталировкой. Впрочем, если в вас пропадает технолог мебели, можете попробовать выполнить деталировку самостоятельно – в этом нет ничего особо сложного.
После завершения деталировки формируется так называемая карта раскроя и начинается работа со стандартными листами ДСП. Их раскраивают согласно макету, а затем из них на специальном станке вырезают все элементы будущей мебели, которые затем доводятся «до кондиции». Поверхность ДСП при этом оклеивается пленкой выбранного вами цвета, а торцы – специальной кромкой. Наконец, последний этап, который называется присадкой, включает в себя сверление отверстий для крепления фурнитуры. После этого вам остается лишь забрать стопку готовых деталей, привезти ее домой и немного поработать отверткой или шуруповертом. Все это позволит вам сэкономить до 50% от «магазинской» стоимости подобного гарнитура.
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