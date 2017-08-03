Крысы-алкоголики

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Интересные факты и события

Школа колдовства

В США открыта первая в мире школа волшебства.

Маг Оберон Зелл-Равенхарт решил, что мир, как никогда прежде, нуждается в школе волшебства. Он открыл первую в мире официально зарегистрированную школу магии. Волшебник дал ей название Grey School of Wizardry, что в переводе с английского языка означает «Серая школа магии». Маг, которому в этом году исполнилось 68 лет, посвятил свою жизнь изучению тёмных искусств. Он решил поделиться своими знаниями с каждым желающим, который жаждет постичь тёмные искусства (и оплатит вступительный взнос).

Маг предлагает учащимся 16 дисциплин, включая заклинания, алхимию, защиту от тёмных искусств и умение обращаться с волшебной палочкой. Студенты делятся на 4 факультета, которые названы Домами: Духи, Русалки, Гномы и Саламандры.

Оберон отмечает, что увлёкся колдовством задолго до выхода в печать произведений Роулинг. Ещё в 1980-х годах он утверждал, что он и его жена, ведьма по имени Morning Glory, создали первого единорога. Весьма примечательно, что они и в самом деле это сделали, произведя незамысловатую операцию на несчастной козе. Эта история наделала много шума и, в конечном итоге, семейная пара отправилась на гастроли с известным цирком.

Сегодня Оберон выпускает собственные учебники, считающиеся библией магии. Сам магистр колдовства предостерегает от посещения других школ волшебства, где велика вероятность столкнуться с мошенничеством. И только онлайн-школа Оберона якобы способна научить всем древним искусствам.

В настоящее время маг учит своих последователей в летних лагерях, где молодые волшебники могут практиковаться и демонстрировать свои умения.

Эта затея может выглядеть шуткой, но в данный момент в школе колдовства учится 735 студентов, 100 из которых не достигли и 18 лет. Все они оплачивают обучение, стоимость которого составляет 30 долларов США в год. Обучение в школе волшебства составляет 7 лет.

МГ: Что и говорить, волшебный способ заработать на наивности и малограмотности сограждан!

Где ты, дочка?!...

Когда фермер Иренеу Круз и его жена Джуксилейда Сильва готовились к рождению первенца, они договорились, что имена мальчикам будет давать муж, а девочек назовёт жена. За 20 лет семейной жизни у супружеской пары из Бразилии родилось 13 детей, и Джуксилейда не дала имя ни одному из них, потому что все они мальчики.

Старшему сыну исполнилось уже 18 лет, младший родился недавно — ему меньше года. Страстный фанат футбола, папа Иренеу Круз назвал всех детей в честь любимых футболистов.

Бразильская семья надеялась, что 13-й номер станет счастливым и в их семье наконец появится маленькая сеньорита. Но когда стало ясно, что новым членом семьи станет ещё один мальчик, пара пообещала не оставлять попыток, пока не родится девочка.

Несмотря на пока несбывшуюся мечту о дочке, Джуксилейда говорит, что счастлива и довольна своей жизнью. «На обед я варю килограмм риса, килограмм бобов и очень большой пакет макарон. Бывают моменты, когда тяжело, но в нашей семье никто не голодает и все поддерживают друг друга. Если у нас есть одна буханка хлеба, она делится поровну на всех. А самое замечательное, что все мои мальчики хорошо себя ведут и поддерживают друг друга», — говорит многодетная мама.

Вероятность родить 13 мальчиков подряд составляет всего 1 к 8000, говорят эксперты, что делает семью бразильцев одной из самых необыкновенных в мире. А пока отец растит свою футбольную команду, мать не теряет надежды родить прелестную маленькую девочку, которая, без сомнений, украсит их большую семью.

МГ: Счастье – это не тогда, когда всё есть, а когда есть чего желать. И надо же – без всякого материнского капитала!

Крысы-алкоголики

В индийском штате Бихар крысы выпили тысячи литров конфискованного алкоголя. По крайней мере, так говорят полицейские. С апреля 2016 года в штате введён сухой закон, который запрещает продажу и употребление алкоголя. С тех пор стражи порядка изъяли более 900 тысяч литров спиртной продукции, большая часть которой таинственно исчезла. Полицейские утверждают, что в пропаже алкоголя виноваты крысы! Конфискат хранился во многих участках. Местные власти начали проверку по этому факту. Точное количество исчезнувшего спиртного не известно. Руководство штата приказало проверить всех сотрудников полиции на алкоголь и выяснить точную цифру пропажи. Напомним, что запрет на спиртное ввёл министр штата Бихар Нитиш Кумар. За хранение и продажу было задержано уже более 40 тысяч человек!

МГ: Крыс поймать, конечно же, труднее. Главное – чтобы начальство поверило, что именно эти зловредные зверьки употребили весь пропавший спирт...

Месть со вкусом бетона

Смешная история произошла в Санкт-Петербурге, где разгневанный мужчина решил проучить свою жену за не совсем обычную измену. Молодой человек решил не устраивать скандал, а попросту залил бетоном иномарку жены! По его словам, девушка решила сменить фамилию на название магазина! За это ей пообещали 50 тысяч рублей. Парень не придумал ничего лучше, как вызвать бетономешалку и залить салон автомобиля раствором! После мести он довольный скрылся.

МГ: Да, уж – ударил по самому больному! Интересно, а во сколько обойдётся мстителю восстановление машины? И как долго ему придётся оправдывать свой идиотский поступок?

Иркутские боевые тюлени

Британская газета Daily Mail не упустила очередного повода, чтобы лишний раз обвинить Россию и руководство страны в... подготовке к боевым действиям против всего «прогрессивного человечества».

Британские СМИ поверили в боевых иркутских тюленей.

Опубликованное на канале Ruptly TV видео, снятое в иркутском дельфинарии, не осталось без внимания издания Daily Mail, сотрудники которого со всей серьёзностью отнеслись к новой угрозе, исходящей из России.

Британцы посчитали, что нерпы — Тито и Лило, показанные в видеоролике, способны полностью заменить солдат и участвовать в боевых действиях. Сотрудники британского агентства восприняли как угрозу патриотизм, к которому приучают морских обитателей военные и, как обычно, обвинили президента России в демонстрации агрессии...

МГ: Что-то не досмотрели британцы – ведь у нас не только боевые тюлени есть, но ещё и боевые комары (вот где ужас!), несущие угрозу «прогрессивному человечеству». В общем, пора перевооружаться!

Венчание с крокодилом...

Согласно традиции, которая дошла до наших дней с XVIII века, ежегодно мэров Сан-Педро-Хуамелула венчают с крокодилами. Местные жители верят, что благодаря этому рыбакам в море везёт с уловом. Мэр Виктор Агилар не стал исключением и также женился на самке крокодила.

К церемонии здесь подходят достаточно серьёзно. За день до свадьбы невесту-крокодила крестили. Перед самим событием рептилия была облачена в белое платье, а на её голову одели венок. Для безопасности жениха челюсти крокодила связали.

«Этим обрядом мы просим, чтобы урожай был хорошим, чтобы море и лагуны дали нам пищу, в которой мы нуждаемся, и чтобы у людей здесь всё было хорошо», — сказал Агилар.

МГ: Интересно, а медовый месяц тоже предусмотрен традицией? И как мэр выкручивается из пикантной ситуации?

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