Красота - страшная сила!

Красивую и привлекательную внешность хотели бы иметь, наверное, все без исключения люди. Увы, такое счастье выпадет не каждому. Но везунчики, от которых сложно оторвать глаз, все-таки существуют. Они есть как среди детей, так и среди представителей среднего и старшего поколения. Самые красивые девочки, самые красивые мальчики в мире, самые красивые бабушки, самые красивые дедушки - интересно кто они и чем занимаются?

Размещенная японской блогершей в Сети фотография Уильяма Миллера изменила жизнь этого двенадцатилетнего мальчишки. Мнение юной особы, что мальчик очень красивый, поддержали тысячи людей. На его аккаунт стали стремительно подписываться. И сейчас Уильям имеет миллионную армию поклонников. Он живет в Мельбурне (Австралия), строит модельную карьеру, принимает участие в разных кинопроектах. Модельные агентства, к слову, и раньше обращали внимание на обаятельного подростка-красавца, но после признания его звездой интернета предложения просто посыпались как из рога изобилия. И возможностей для реализации у Миллера появилось в разы больше. Вот такие вот внуки!

А дедушки! Они нисколько не хуже, и не смотря на возраст тоже стараются быть подтянутыми и красивыми, и покоряют подиумы и наши сердца. В пример можно привести Ван Дешюня. Этот человек в прошлом имел актерскую карьеру, а сейчас он модель. По подиуму Дешунь начал ходить в 79 лет. Он всю жизнь старается пробовать новые вещи и держать свой разум ясным. Пройдемся по его занятиям. В 26 лет Дешунь - актер. Английским языком Ван занялся в сорокачетырехлетнем возрасте. В 49 его заинтересовала пантомима, в 50 лет - фитнес. Перофманс "Живая скульптура" стартовал, когда Дешуню было 57 лет. Езда на лошади покорилась ему в 65, а вождение на мотоцикле - в 78. Осталась одна пока не реализованная мечта - прыжок с парашютом. И потом, наверное, Ван обязательно еще что-нибудь придумает.

Кармен Делль‘Орефиче. Ей сейчас 87 лет, она начала модельную карьеру в пятнадцатилетнем возрасте и не изменяет выбранному однажды пути уже долгие годы. Эта удивительная и очень красивая женщина (бабушкой ее назвать весьма сложно) занесена в Книгу рекордов Гиннеса как подиумная модель, имеющая самую длинную карьеру. За весь период своей работы Кармен представила почти каждый популярный бренд.

Список красивых людей разных возрастов можно продолжать и дальше. Но стоит подчеркнуть, что вместе с привлекательной внешностью это еще и большие жизнелюбы и трудяги. И без двух последних качеств у них вряд ли бы что-то получилось.

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