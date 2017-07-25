Красота – страшная сила

Любой женщине в любом возрасте хочется выглядеть красиво. С помощью современных технологий сделать это не составит особого труда. Например, если не дано иметь от природы красивые ногти, всегда можно сделать наращивание. То, что не хватает средств – не подойдет в качестве отговорки от принятия действий. В салонах красоты или учебных центрах, которые занимаются подготовкой будущих мастеров, часто не хватает моделей. И если оказаться в нужном месте в нужное время, то красивые ногти будут обеспечены. Возможно, что в рамках обучения специалистов в сфере красоты вам будет предложен не только актуальный маникюр, но также и педикюр.

С годами у некоторых представительниц слабого пола состояние волос оставляет желать лучшего. И тут тоже на помощь приходят современные разработки в сфере красоты. Например, вот на этом ресурсе: https://prinhouse.ru/category/nakladki.html представлен огромный выбор вариаций, которые могут сделать женщину еще привлекательнее. Накладные челки и хвосты, чокеры и цветные прядки – прическа с добавлением этих современных элементов будет уместна на различных мероприятиях. Будет изысканной, неповторимой, стопроцентно украшающей свою хозяйку. Накладки сейчас можно найти разных стилей – прямые, с крупными или мелкими завитками. Существует также огромный спектр цветовых решений. Еще для придания свежести и собранности образу можно остановиться на накладной косе, которая крепится на обруче или клипсе.

Некоторые женщины 55+ стали приверженцами накладных ресниц. Эта технология, если выбрать гармоничную длину и густоту, сделает очаровательные глазки яркими и выразительными и избавит хозяйку от ежедневной процедуры по нанесению туши.

Подчеркнуть собственную красоту поможет такая знакомая каждой женщине и часто применимая самостоятельно технология, как макияж. Для представительниц 55+ существует особый, так называемый возрастной макияж. Вот несколько рекомендаций на эту тему. Начинать нужно с тона, который желательно выбирать с увлажняющими компонентами. Наносить тональный крем лучше подушечками пальцев, тогда корректирующая субстанция обязательно закроет поры и морщинки. Хорошо стоит поработать над сокрытием пигментных кожных проявлений. Визажисты советуют не применять тушь, которая обладает удлиняющим или подкручивающим эффектом. Ресничкам подойдет обычная тушь, которая отделит волоски друг от друга и сделает их заметными и аккуратными. Чтобы лицо взрослой женщины не смотрелось вульгарным, рекомендуется выделять лишь одну зону: глаза, губы, скулы или брови. Брови не должны быть слишком тонкими или наоборот толстыми. Везде актуальна золотая середина.

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